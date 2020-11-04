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Культура и отдых

День народного единства в Нижнем Новгороде пройдет в Интернете

03 ноября 2020 15:00  [958] Культура и отдых

Фото: с сайта единствонн.рф

День народного единства в Нижнем Новгороде пройдет в Интернете. Пресс-служба правительства Нижегородской области сообщает о программе онлайн-фестивалей. 

Завтра, 4 ноября, в 12:00 в официальной группе "Нижний 800" ВКонтакте начнется специальная трансляция, посвященная Дню народного единства. Эфир диджитал-фестиваля также будет доступен на сайте единствонн.рф.

"Онлайн-формат проведения Дня народного единства позволит получить много интересной и полезной информации. Хочу пригласить всех нижегородцев присоединиться к праздничной трансляции", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Эфир будет тематически разделен на четыре блока: "дизайн и ремесло", "среда и искусство", "музыка и танцы", "путешествия и туризм". Всех зрителей ждут интервью с известными нижегородцами, виртуальные путешествия по значимым местам города, кулинарные мастер-классы и многое другое.

Отметим, на официальном сайте Дня народного единства-2020 можно будет узнать историю праздника и увидеть картину Константина Маковского "Воззвание Минина", воссозданную из портретов нижегородцев. С 4 по 11 ноября полотно можно будет увидеть в режиме офлайн на площади Минина и Пожарского.

Ранее нижегородцам предложили отправить свои фото для картины "Воззвание Минина".

В Нижегородском государственном художественном музее (Дом Сироткина, Верхневолжская набережная, 3) появится VR-экспозиция, которая позволит по-новому взглянуть на шедевр отечественной живописи – картину "Воззвание Минина". Посещение экспозиции в самом музее также возможно, но по предварительной записи и с соблюдением требований Роспотребнадзора.

Добавим также, что оригинальное световое шоу украсит нижегородскую телебашню в День народного единства. Праздничная подсветка включится в 18:00 и будет работать шесть часов. 

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