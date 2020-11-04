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Общество

Эпидпорог по заболеваемости респираторными инфекциями среди нижегородцев превышен на 21%

03 ноября 2020 15:32  [477] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Заболеваемость респираторными инфекциями среди жителей Нижегородской области с 26 октября по 1 ноября превышает уровень пороговых значений на 21%. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что сейчас в области преобладают такие вирусные инфекции, как COVID-2019 и риновирус. Вирусы гриппа не регистрировались.

При относительно высоком превышении эпидпорога, заболеваемость респираторными инфекциями во время школьных каникул снизилась.

В частности, заболеваемость ОРВИ, в том числе коронавируом, среди школьников снизилась на 70%, среди учителей – на 20%.

Напомним, что после осенних каникул, которые в нижегородских школах начались раньше обычного срока, учащиеся 6-11 классов с 5 ноября перейдут на дистанционный формат обучения. Школьники 1-5 классов возобновят учебу в очном формате.

За прошедшие сутки в Нижегородской области зарегистрирован 391 новый случай заболевания коронавирусом. Вчера было выявлено 389 новых случаев COVID-19. Сегодня – 3 ноября, в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 42 740 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 6 022.

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