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Общество

Нижегородских школьников 6-11 классов отправляют на дистанционку

02 ноября 2020 21:27  [440] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Учащиеся 6-11 классов школ Нижегородской области с 5 ноября переходят на дистанционный формат обучения. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора "О введении режима повышенной готовности", который действует на территории области для предотвращения распространению коронавирусной инфекции.

Учащиеся 1-5 классов возобновят учебу в очном формате.

"Решения о формате обучения принимались после консультаций с санитарными врачами. В том случае, когда очно учатся только ученики 1-5 классов, есть возможность максимально грамотно организовать процесс с соблюдением всех требований безопасности. Мы видим, что данные меры уже принесли результаты в столичном регионе. Как только позволит ситуация, вернемся к привычному формату для всех классов", - сказал Глеб Никитин.

Обучение школьников 6-11 классов будет организовано с применением электронных дистанционных технологий. Если у школы нет для этого технической возможности, то детей всё-таки станут обучать очно с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагали, в том числе, отправку школьников на преждевременные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям региона рекомендовано приготовиться к дистанционному обучению.

Весной этого года, во время активного распространения коронавируса, школьники также были отправлены на преждевременные каникулы, по завершении которых перешли на домашнее обучение. Студенты с 18 марта учились дистанционно.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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