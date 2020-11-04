Вертолетную площадку для санавиации оборудовали около Шахунской ЦРБ Общество

Вертолетную площадку для санавиации оборудовали около Шахунской ЦРБ. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Скоро площадку оснастят светосигнальным оборудованием, что даст возможность осуществлять полеты круглосуточно, а не только в дневное время.

"В ближайшее время планируются построить еще несколько вертолетных площадок рядом с медицинскими учреждениями, где могут оказать квалифицированную помощь пациентам из отдаленных населенных пунктов. Это полностью соответствует целям национального проекта, которые обозначил президент России Владимир Путин", - рассказал Глеб Никитин. Работы велись в соответствии с национальным проектом "Здравоохранение".

В Шахунский район вертолетами санавиации за этот год уже эвакуировано 40 пациентов, в ЦРБ совершен 41 вылет.

"В экстренных случаях счет идет на часы и даже на минуты. Санитарная авиация уже показала свою эффективность, и мы обязательно продолжим заниматься ее развитием", - подчеркнул Глеб Никитин.



Напомним, житель Уреня был экстренно эвакуирован вертолетом санавиации в областной центр в январе этого года.