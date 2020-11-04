Вертолетную площадку для санавиации оборудовали около Шахунской ЦРБ. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Скоро площадку оснастят светосигнальным оборудованием, что даст возможность осуществлять полеты круглосуточно, а не только в дневное время.
"В ближайшее время планируются построить еще несколько вертолетных площадок рядом с медицинскими учреждениями, где могут оказать квалифицированную помощь пациентам из отдаленных населенных пунктов. Это полностью соответствует целям национального проекта, которые обозначил президент России Владимир Путин", - рассказал Глеб Никитин. Работы велись в соответствии с национальным проектом "Здравоохранение".
В Шахунский район вертолетами санавиации за этот год уже эвакуировано 40 пациентов, в ЦРБ совершен 41 вылет.
"В экстренных случаях счет идет на часы и даже на минуты. Санитарная авиация уже показала свою эффективность, и мы обязательно продолжим заниматься ее развитием", - подчеркнул Глеб Никитин.
Напомним, житель Уреня был экстренно эвакуирован вертолетом санавиации в областной центр в январе этого года.
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