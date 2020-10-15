Диггер обследовал нижегородскую заброшенную штольню Общество

Вход в штольню Фото: из соцсети Вконтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Диггер из Нижнего Новгорода обследовал одну из заброшенных штолен, проходящую под городом. Видео его небольшой экспедиции размещено в группе "Forgotten Russia/Подземный Нижний Новгород" соцсети ВКонтакте.

Он прошел штольню насквозь, акцентируя внимание на интересных моментах.

Так он отметил, что по дну штольни течет чистая вода. Только на некоторых участках видны ил и черные образования кальцита (минерала). В одном месте он обнаружил целый водопад, где вода струится из стен штольни.

(фото из соцсети ВКонтакте)

Тоннель штольни не прямой – он имеет несколько поворотов. Пройдя по нему, диггер нашел забутовку (прим. заполнение материалом пространства между крепью и вмещающими горную выработку породами) в виде завала со старой деревянной клетью. В ней на дне также стоит вода.

(фото из соцсети ВКонтакте)

О прошлом использовании этой штольни напомнили торчащие в стене железнодорожные костыли, предназначенные для крепления рельс. Как констатировал диггер – сегодня они все ржавые.

Прежде активно используемое сооружение, штольня, давно заброшена, и является домом для летучих мышей. Одну из них встретил и диггер.

(фото из соцсети ВКонтакте)

Посмотреть видео можно здесь.

Отметим, в группе содержится информация о том, что диггеры также откапывают еще одну штольню, находящуюся в Нижегородской области.

Напомним, что архитекторы предложили использовать штольни в нижегородском Александровском саду как галереи.

Ранее сообщалось, что диггеры исследовали очередной заброшенный бункер в Нижегородской области.

СПРАВКА:



Штольни представляют систему дренажей глубокого заложения, построенных горным способом для сбора и отвода грунтовых вод на склонах. Большинство из них прокладывались в послевоенные годы вплоть до 80-х годов XX века.