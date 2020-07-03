Архитекторы предложили использовать штольни в нижегородском Александровском саду как галереи Общество

Концепция развития Александровского сада Фото: с сайта ИРГСНО, Нижний 800

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Архитектурное бюро "Wowhaus" представило итоговую концепцию развития Александровского сада в Нижнем Новгороде.

Как сообщила директор Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина, проект будет реализован поэтапно к 800-летию Нижнего Новгорода.

Александровский сад будет разделен на три уровня: видовой (соединен с площадью у памятника Чкалову), событийный (средний ярус) и прогулочный (до Нижневолжской набережной).

На видовой площадке планируется высадить живую изгородь и обустроить смотровые площадки. В частности, сделать парящую террасу. Также будет восстановлена беседка, которая находилась там ранее, по историческим чертежам и создана круглогодичная чайная.

(Концепция развития Александровского сада, фото с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Как сообщалось ранее, на видовой террасе будет использовано необычное мощение, стилизованное под кружево.

Средний уровень будет представлять собой зеленую аллею с аркадами, музыкальную площадку с восстановлением сцены-ракушки, видовой балкон, партер с передвижными скамьями и сухой фонтан. Арт-объект в виде буквы "А" сохранится.

(Концепция развития Александровского сада, фото с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

(Концепция развития Александровского сада, фото с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Нижний уровень останется прогулочной зоной. К нему будет вести парадная лестница, а на входе планируется установить входную группу с названием парка.

Также разработчики не отказались от плана сделать пандус в виде петли на склоне, ведущем с Верхневолжской набережной от НГТУ им. Алексеева. Рядом будет устроена спортивная площадка, зона выгула собак и павильон проката.

(Концепция развития Александровского сада, фото с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Вдоль всей территории парка будут беговые дорожки.

В ходе работы над концепцией у сотрудников архитектурного бюро появилась идея обыграть дореволюционные штольни, расположенные на территории парка. Их предлагается использовать как галереи, внутри которых нижегородские художники смогут размещать световые инсталляции. Нижегородцы смогут увидеть их, не заходя внутрь, что запрещено и опасно.

(Концепция развития Александровского сада, фото с сайта ИРГСНО, Нижний 800)

Ранее сообщалось, что нижегородцы хотят в Александровском саду слушать музыку и кататься на санках.