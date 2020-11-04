Праздничная инсталляция украсит Дмитриевскую башню в День народного единства Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Праздничная инсталляция украсит Дмитриевскую башню в День народного единства. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, основной темой светового шоу станет подвиг нижегородского ополчения под руководством Минина и Пожарского, а также символы России.

По словам губернатора Глеба Никитина, во времена Минина и Пожарского практически вся городская жизнь концентрировалась внутри и вокруг кремля: здесь ходили ополченцы, собирали первые средства, готовили вооружение.

"Кремль – не просто памятник архитектуры, а живая связь с нашей историей. Инсталляция на Дмитриевской башне – дань памяти героям прошлого. Они смогли победить благодаря единству и надежде, которые очень нужны нам и сегодня", - сказал Глеб Никитин.

Отмечается, что из-за пандемии большинство праздничных мероприятий перенесено в онлайн-режим. Формат инсталляции также выбран, чтобы избежать скопления людей.

"Пространства на площади хватает, и есть возможность увидеть все с разных ракурсов. Прошу всех, кто придёт 4 ноября в центр города, соблюдать требования безопасности", - обратил внимание глава региона.

Инсталляция начнёт работать с наступлением темноты сегодня, 4 ноября, (примерно с 17:30), завершится показ в 3:00 5 ноября.

Напомним, в официальной группе "Нижний 800" "ВКонтакте" в 12:00 стартует трансляция, посвященная Дню народного единства

В Художественном музее в этот день откроется обновлённый зал Маковского с VR-экспозицией, которая позволит совершить виртуальную экскурсию по картине "Воззвание Минина".