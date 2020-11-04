Фигуры Деда Мороза и Снегурочки установили в центре Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: с сайта НН.ру, Наталья Бурухина

Фигуры Деда Мороза и Снегурочки установили в центре Нижнего Новгорода. Об этом рассказали очевидцы в соцсети ВКонтакте сегодня, 5 ноября.

Теперь территорию около парковки между главным зданием Сбербанка на ул.Октябрьской и концертным залом "Юпитер" украшают новогодние персонажи, сделанные из мишуры. При этом, снеговики играют на музыкальных инструментах.

Фото: с сайта НН.ру, Наталья Бурухина

Таким образом, некоторые нижегородские компании уже начали подготовку к Новому году.

Напомним, снег выпал в Нижнем Новгороде утром 20 октября; но с тех пор установилась сухая погода, и снег больше не выпадал.

Ранее Минтруд назвал праздничные и выходные дни. Установлены следующие дни отдыха: 31 декабря этого года, а также праздники с 1 по 10 января; с 21 по 23 февраля; с 6 по 8 марта; с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая; с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.