Автомобильные рециркуляторы начали производить в Нижегородской области для такси Бизнес

Автомобильные рециркуляторы начали производить в Нижегородской области для такси. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Сейчас шесть предприятий региона производят обеззараживатели воздуха, не только для такси: ПАО "ГЗАС им. А.С.Попова", ПАО "Завод имени Петровского", НПП "Салют", АО "Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина", АО "НПО "Правдинский радиозавод" и ООО "ЕС Сервис".

Нижегородский водитель такси Илья Рынский рассказал о том, что мобильный рециркулятор удобен и прост в использования. Достаточно подключить разъем и через 15 минут воздух становится чище.

Глеб Никитин также рассказал о том, что мобильные обеззараживатели, произведенные в нашем регионе, установлены в салонах такси не только в Нижегородской, но и Владимирской области, а также в Республике Татарстан.

"Обеззараживающее оборудование нижегородских производителей уже широко используется и в нашем регионе, и в целом в стране. Это аэропорты, университеты, школы", - сказал Глеб Никитин.

"Благодаря мощной научно-производственной базе нижегородские предприятия смогли оперативно приступить к выпуску необходимой в пандемию аппаратуры и оборудования", - добавил губернатор Нижегородской области.

Ранее "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" (АПЗ) увеличил объем производства бактерицидных рециркуляторов для борьбы с COVID-19. Таким образом, АПЗ расширяет сеть поставок оборудования для обеззараживания воздуха в учреждения города, области, России и стран ближнего зарубежья.

Рециркуляторы другого нижегородского производителя установили в Стригино. Специальное стекло бактерицидных ламп исключает образование озона. В аэропорту установлено 5 рециркуляторов, которые обеспечивают принудительную циркуляцию воздуха в помещении и одновременно обеззараживают его ультрафиолетом в закрытой камере.