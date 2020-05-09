Склон Верхневолжской набережной укрепят Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

МКУ "Управление инженерной защиты Нижнего Новгорода" объявило аукцион по поиску подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские работы для дальнейших противооползневых мероприятий на склоне под Верхневолжской набережной в районе дома № 10 корп.1 (Жилой дом железнодорожников). Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Участок располагается на оползнеопасном склоне.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,7 млн рублей. Аукцион запланирован на 3 июля. Работы нужно выполнить до 15 октября.

Напомним, этой весной в Нижнем Новгороде произошел ряд оползней. Так после сильного дождя 8 мая грунт сошел на Окском съезде, после этого 10 мая грунт шириной около 30 метров сошел между Коромысловой и Тайницкой башнями Нижегородского кремля.

Ранее серия оползней произошла на Похвалинском съезде. Первый - сошел вечером 18 марта, потом на съезде были зафиксированы микрооползни. Причиной стал прорыв водоснабжения в расселенном аварийном доме на улице Чернышевского. Дом снесли 15 апреля.