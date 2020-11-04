Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким Умара Идрисова Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким Умара Идрисова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Вклад Умара Идрисова в развитие межнациональной дружбы народов нашего региона сложно переоценить. Он проводил огромную работу по строительству и реконструкции мусульманских святынь в Нижнем Новгороде и области. По любому вопросу он находил мудрое и взвешенное решение, умел донести свои мысли до сердца каждого человека", - отметил Глеб Никитин.

"Умар Идрисов навсегда останется в истории региона, как один из самых ярких духовных лидеров. Он был очень образованным человеком, помогал другим найти свой путь к знанию, проводил серьезную просветительскую работу. Именно такой подход к вере и является залогом мирного и гармоничного развития общества в целом", - добавил Глеб Никитин в заключение.



Как сообщалось ранее, первый глава Духовного управления мусульман Нижегородской области Умар-хазрат Идрисов скончался на 67 году жизни в Нижнем Новгороде.