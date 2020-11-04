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Общество

Молодая семья из Нижнего Новгорода рассказала, что ожидает от благоустройства парка "Швейцария"

09 ноября 2020 11:32  [90] Общество

Благоустройство парка "Швейцария" продолжается в Нижнем Новгороде. Каким жители города видят парк, рассказывается в небольших роликах.

Ранее свое мнение выразили нижегородские школьники.

Новый ролик снят о молодой семье, судьба которой связана с парком. Парень и девушка познакомились на его аллеях.  И сейчас, когда они ждут ребенка, в парке также грядут изменения. Они верят, что их ребенок сможет обрести свое счастье в обновленной "Швейцарии".

Напомним, что благоустройством парка занимается АО "Группа компаний ЕКС" из Ярославля. Стоимость контракта составляет 3,74 млрд рублей. В парке меняют дорожки и освещение, устанавливают нестационарные объекты с различным функционалом – спортивным, культурным, игровым, реставрируют ограду. Также запланирована посадка новых деревьев и кустарников.

 

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