Молодая семья из Нижнего Новгорода рассказала, что ожидает от благоустройства парка "Швейцария" Общество

Благоустройство парка "Швейцария" продолжается в Нижнем Новгороде. Каким жители города видят парк, рассказывается в небольших роликах.

Ранее свое мнение выразили нижегородские школьники.

Новый ролик снят о молодой семье, судьба которой связана с парком. Парень и девушка познакомились на его аллеях. И сейчас, когда они ждут ребенка, в парке также грядут изменения. Они верят, что их ребенок сможет обрести свое счастье в обновленной "Швейцарии".

Напомним, что благоустройством парка занимается АО "Группа компаний ЕКС" из Ярославля. Стоимость контракта составляет 3,74 млрд рублей. В парке меняют дорожки и освещение, устанавливают нестационарные объекты с различным функционалом – спортивным, культурным, игровым, реставрируют ограду. Также запланирована посадка новых деревьев и кустарников.