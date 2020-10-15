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Общество

Нижегородские школьники рассказали, каким хотят видеть парк "Швейцария"

03 ноября 2020 11:46  [100] Общество

Благоустройство парка "Швейцария" продолжается в Нижнем Новгороде. При проектировании работ по благоустройству дизайнеры руководствовались, в первую очередь тем, чтобы каждый гость парка чувствовал себя в нем комфортно.

Отдельное внимание в проекте уделено удобству подрастающего поколения. В частности, в парке "Швейцария" появится детский центр со студиями прикладного искусства и несколько детских игровых зон. О том, каким видят городское пространство сами дети - сняли ролик.

Ранее проект комплексного благоустройства парка "Швейцария" одобрили представители общественных молодежных, студенческих, патриотических организаций Нижегородской области. 

Напомним, что благоустройство парка – один из крупнейших проектов, реализующихся в Нижнем Новгороде в рамках подготовки к 800-летию города. Благоустройством занимается АО "Группа компаний ЕКС" из Ярославля. Стоимость контракта составляет 3,74 млрд рублей. В парке меняют дорожки и освещение, устанавливают нестационарные объекты с различным функционалом – спортивным, культурным, игровым, реставрируют ограду. Также запланирована посадка новых деревьев и кустарников.

 

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