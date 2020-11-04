Нижегородские школьники попали в число суперфиналистов конкурса "Большая перемена" Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородские школьники попали в число суперфиналистов конкурса "Большая перемена". Всего 22 ученика. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Финал конкурса проходил с 31 октября по 5 ноября 2020 года в международном детском центре "Артек". 9 нижегородских одиннадцатиклассников, победивших в финале, получили по 1 млн рублей на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио достижений при поступлении в вузы.

Школьники 9-х и 10-х классов получили по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов. Общая сумма полученных грантовых средств составила 11,6 млн рублей.

"Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по заявочной кампании: в целом об участии заявили более 20 000 школьников. Спасибо наставникам, педагогам и родителям, которые направляли ребят и поддерживали на протяжении всех этапов конкурсного отбора", - отметил Глеб Никитин.

Как сообщил губернатор Нижегородской области, старт нового сезона намечен на 28 марта 2021 года. Будущих конкурсантов ждет ряд нововведений. К примеру, участие в конкурсе станет доступно не только старшеклассникам, но и ученикам 5-7 классов.

Напомним, Всероссийский конкурс "Большая перемена" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей" - стартовал в конце марта 2020 года. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Ранее сообщалось, что более 200 нижегородцев участвуют в полуфинале конкурса "Большая перемена".