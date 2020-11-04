Нижегородскую филармонию отреставрируют за 55 млн рублей Общество

Фойе первого этажа Фото: дизайн-проект реставрации здания, с сайта госзакупок

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская филармония им. Ростроповича объявила конкурс по поиску подрядчика, который отреставрирует и приспособит для современного использования часть помещений на первом и втором этаже здания (Нижегородский кремль, к.2). Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Реставрация предполагает проведение противоаварийных и ремонтных работ, дизайн интерьера, организацию водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и интернета.

Согласно предложенному дизайн-проекту, фойе второго этажа планируется использовать для проведения трансляций концертов и других мероприятий.

(лестница на второй этаж, дизайн-проект)

(фойе второго этажа, дизайн-проект)

На реставрацию будет направлено 54,9 млн рублей из бюджета Нижегородской области.

Конкурс назначен на 18 ноября, работы нужно выполнить к 22 декабря текущего года.

СПРАВКА:

Здание является объектом культурного наследия федерального значения "Дом, в котором в 1887 г. родился летчик Нестеров Петр Николаевич". Оно построено в 80-х годах 18 века архитектором Яковом Ананьиным. Изначально это были два двухэтажных здания, поставленных под прямым углом друг к другу, в 1840 году появилось третье крыло.

В конце 19 века в здании располагался кадетский корпус, где, помимо учебных помещений, были квартиры преподавателей. В семье одного из них 22 мая 1887 года родился русский летчик Петр Нестеров. "Петля Нестерова" положила начало отечественной школе высшего пилотажа. Он подготовил и возглавил первый в мире групповой дальний перелет. Кроме того, он был изобретателем и исследователем в области самолетостроения. С его машины была впервые произведена аэрофото- и киносъемка. Во время воздушного боя 8 сентября 1914 года Петр Нестеров совершил таран самолета противника, пожертвовав собой.