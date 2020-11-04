Первые в России комплексы релейной защиты на базе "Эльбруса" ввели в работу на энергообъектах Нижегородской области Общество

Первые в стране комплексы релейной защиты на базе российского микропроцессора "Эльбрус" введены в работу на объектах "Россетей". Об этом сообщили в филиале ПАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Волги.

Оборудование разработали компания "НИПОМ" и концерн "Автоматика" госкорпорации Ростех, в составе которого проект ведет Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука.

Система РЗА на базе микропроцессора "Эльбрус" характеризуется низким уровнем отказов, гарантирует защиту от несанкционированного вмешательства в работу энергообъектов и отсутствие "закладок", позволяющих негласно снимать информацию. Реализована функция самодиагностики.

Пилотными площадками стали две подстанции "Россети ФСК ЕЭС" в Нижегородской области – 220 кВ "Борская" и "Семеновская". От их надежной работы зависит электроснабжение городов и поселков, где проживают почти 170 тысяч человек, расположены крупные промышленные предприятия.

"Использование процессоров "Эльбрус" позволяет комплексам РЗА соответствовать всем требованиям, предъявляемым для присвоения статуса оборудования российского происхождения. Повышается надежность комплексов и их стойкость к информационным атакам, что крайне важно, когда речь идет об оборудовании одной из крупнейших в России и мире энергетической компании. Широкие компетенции концерна "Автоматика" позволяют удовлетворить потребности заказчиков в лице компаний, в том числе энергетической отрасли, а также государственных структур Российской Федерации в современном защищенном оборудовании высокого качества", - заявил генеральный директор концерна "Автоматика" Владимир Кабанов.

"Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации" задает направление на развитие кибербезопасности и импортозамещения в системах технологического управления энергокомплексом, объекты которого относятся к критической информационной инфраструктуре. Использование аппаратно-программных решений, в основе которых лежит российский микропроцессор "Эльбрус" и одноимённая операционная система, позволяет отечественной промышленности сделать ещё один шаг к снижению технологической зависимости от импортных технологий и решить вопросы информационной безопасности в такой важнейшей области как РЗА линий и подстанций 110-220 кВ, относящихся к объектам критической информационной инфраструктуры", - прокомментировал это знаковое для российской электроэнергетики событие генеральный директор АО "НИПОМ" Евгений Кислов.