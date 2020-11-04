Участок пр. Гагарина перекроют на два дня в ноябре Общество

Участок пр. Гагарина в Нижнем Новгороде будет перекрыт два дня в ноябре. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Речь идет о перекрытии движения транспорта по местному проезду проспекта Гагарина около дома №29.

Этот участок будет перекрыт 10 и 12 ноября с 07:00 до 22:00. В департаменте пояснили, что данное ограничение связано с проведением хоккейного матча.