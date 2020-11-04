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Общество

Участок пр. Гагарина перекроют на два дня в ноябре

09 ноября 2020 14:25  [2] Общество

Участок пр. Гагарина в Нижнем Новгороде будет перекрыт два дня в ноябре. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Речь идет о перекрытии движения транспорта по местному проезду проспекта Гагарина около дома №29.

Этот участок будет перекрыт 10 и 12 ноября с 07:00 до 22:00. В департаменте пояснили, что данное ограничение связано с проведением хоккейного матча.

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