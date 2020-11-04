"Ростелеком" вновь поддержал нижегородскую акцию "Засветись" Общество

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" вновь принял участие в социальной акции по профилактике происшествий на дорогах с участием пешеходов "Засветись", организованной Госавтоинспекцией по Нижегородской области. Об этом сообщили в ПАО "Ростелеком".

Провайдер изготовил для нижегородцев 10 тысяч светоотражающих элементов с символикой компании. В первую очередь их получили дети.

По статистике, до 80% дорожно-транспортных инцидентов с участием пешеходов происходит в темное время суток. Светоотражающие элементы, прикрепленные к одежде, рюкзакам, велосипедам, помогают водителям заметить людей за 100–300 метров и снизить риск происшествия.

"Наша компания ежегодно поддерживает акцию “Засветись”, призывая нижегородцев более ответственно относиться к своей безопасности. За пять лет десятки тысяч детей и взрослых получили от “Ростелекома” светоотражающие элементы, которые помогают избежать опасных ситуаций на дороге", - рассказал директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Дмитрий Сыров.

"Участие в акции “Засветись” – социально ответственный вклад “Ростелекома” в профилактику аварийности на дорогах региона. Вместе с компанией мы призываем пешеходов носить светоотражатели. Это дополнительное средство защиты в темное время суток", - добавил заместитель начальника отдела по пропаганде безопасности дорожного движения управления ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Алексей Еремеев.

В рамках месячника "Засветись" инспекторы и представители общественных организаций напоминают детям и взрослым о важности соблюдения правил дорожного движения и учат безопасному поведению на проезжей части.

Ранее нижегородцам предложили рассказать о неосвещенных участках дорог в рамках акции "Засветись" до 12 ноября 2020 года.