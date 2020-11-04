"Водоснабжение Автозаводского района удалось восстановить в максимально короткие сроки", - Глеб Никитин Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Водоснабжение Автозаводского района удалось восстановить в максимально короткие сроки. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Выявить происшествие удалось достаточно быстро. В результате за несколько часов авария была ликвидирована. Благодаря оперативной работе все удалось сделать в ночное время и минимизировать неудобства для жителей. Мне хочется поблагодарить всех, кто работал над этим", - отметил Глеб Никитин.

"Конечно, экстренных мер недостаточно. Целые участки системы водоснабжения и водоотведения в городе находятся в ненадлежащем состоянии. Проблеме много лет. Считаем, что привести сети в порядок - абсолютный приоритет. Именно поэтому инвестпрограмма Водоканала включает плановый ремонт целого ряда объектов, в том числе этого коллектора. Работать надо на опережение, чтобы подобных ситуаций не возникало. Соответствующие поручения дал главе города и директору Водоканала, под их личную ответственность", - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, авария на магистральном коллекторе по ул. Зеленодольской в Канавинском районе произошла поздно вечером 9 ноября. Было принято решение с 00:00 10 ноября отключить водоснабжение в Автозаводском районе.

Ремонт коллектора был завершен в 01:45, около 03:00 водоснабжение жителей Автозаводского района было восстановлено с пониженным давлением воды. После этого, до 5 утра, водоснабжение было восстановлено в полном объёме.