Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Происшествия
10 ноября 2020 10:19  [27] Автобус столкнулся с иномаркой на ул.Ларина
10 ноября 2020 09:47  [164] "Водоснабжение Автозаводского района удалось восстановить в максимально короткие сроки", - Глеб Никитин
10 ноября 2020 09:23  [136] Крупная авария на коллекторе в Нижнем Новгороде ликвидирована
10 ноября 2020 06:01  [76] Глеб Никитин провел совещание из-за аварии на коллекторе по ул.Зеленодольской
09 ноября 2020 16:12  [338] Поврежденный взрывом газа дом на Краснодонцев окончательно признан подлежащим сносу
09 ноября 2020 12:54  [430] Пожилой пенсионер подозревается в убийстве супруги на Бору
09 ноября 2020 12:27  [504] Бывший глава Кстовского района Юрий Конюхов умер на 63 году
09 ноября 2020 09:18  [274] "Черного" лесоруба будут судить в Нижегородской области
07 ноября 2020 16:28  [545] Баржа с мазутом и теплоход сели на мель на Волге под Нижним Новгородом
07 ноября 2020 15:00  [3820] Балкон жилого дома обрушился в центре Нижнего Новгорода
Происшествия

"Водоснабжение Автозаводского района удалось восстановить в максимально короткие сроки", - Глеб Никитин

10 ноября 2020 09:47  [164] Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Водоснабжение Автозаводского района удалось восстановить в максимально короткие сроки. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Выявить происшествие удалось достаточно быстро. В результате за несколько часов авария была ликвидирована. Благодаря оперативной работе все удалось сделать в ночное время и минимизировать неудобства для жителей. Мне хочется поблагодарить всех, кто работал над этим", - отметил Глеб Никитин.

"Конечно, экстренных мер недостаточно. Целые участки системы водоснабжения и водоотведения в городе находятся в ненадлежащем состоянии. Проблеме много лет. Считаем, что привести сети в порядок - абсолютный приоритет. Именно поэтому инвестпрограмма Водоканала включает плановый ремонт целого ряда объектов, в том числе этого коллектора. Работать надо на опережение, чтобы подобных ситуаций не возникало. Соответствующие поручения дал главе города и директору Водоканала, под их личную ответственность", - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, авария на магистральном коллекторе по ул. Зеленодольской в Канавинском районе произошла поздно вечером 9 ноября. Было принято решение с 00:00 10 ноября отключить водоснабжение в Автозаводском районе.

Ремонт коллектора был завершен в 01:45, около 03:00 водоснабжение жителей Автозаводского района было восстановлено с пониженным давлением воды. После этого, до 5 утра, водоснабжение было восстановлено в полном объёме.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph