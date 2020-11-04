Cвалку мусора на ул. Космонавта Комарова планируют ликвидировать в декабре Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области проверили сообщение о несанкционированной свалке, расположенной в районе дома №1 на ул. Космонавта Комарова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Информация о свалке была опубликована на портале "Вам решать", а также в нескольких социальных сетях.

"Сейчас, по сути, само население дает оценку результатам работы нашего министерства. Отрабатывать жалобы получается намного быстрее, источников для получения информации стало больше. Часто к проблемам необходимо подключать другие ведомства. Центр управления регионом уже стал хорошим подспорьем для исполнения национального проекта "Экология". Без взаимодействия и слаженной совместной работы достичь результатов сложно, поэтому сейчас мы активнее налаживаем связь между ведомствами, в том числе с помощью ЦУРа. Реагировать получается, уже есть позитивный результат", - сказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

В ходе проверки было установлено, что свалка на ул.Комарова образовалась в ходе сноса нелегально установленных металлических гаражей в границах охранной зоны реки Борзовки Ленинского района. Министерство экологии и природных ресурсов направило обращение в администрацию Ленинского района о приведении данной территории в порядок.

"Администрация Ленинского района уведомила собственников о добровольном демонтаже нелегальных конструкций: 22 металлических гаража было демонтировано в рамках муниципального контракта, 173 строения демонтировали в добровольном порядке. В настоящее время готовится проектно-сметная документация на ликвидацию несанкционированной свалки, а также идет процедура по выбору подрядчика, после чего данную территорию очистят. Предположительные сроки завершения работ по очистке территории - 20 декабря 2020 года", - рассказал первый заместитель главы администрации Ленинского района Андрей Житников.

Вопрос ликвидации свалки продолжает контролировать региональное Минэкологии.

Директор ГАУ НО "Центр координации проектов цифровой экономики" Владимир Распопов обратил внимание на то, что несанкционированные свалки являются одной из самых частых тем жалоб на портал "Вам решать". "Эти вопросы всегда входят в ТОП-5 горячих тем. И, если проблема не масштабная, то, как правило, она решается в течение недели или двух", - добавил Владимир Распопов.

Напомним, Нижегородская область — среди шести первых в стране субъектов федерации, запустивших ЦУР в максимально быстрые сроки. Пилотный проект реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина совместно с федеральными партнерами — АНО "Диалог".

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что для области цифровизация, в том числе в рамках национального проекта "Цифровая экономика", является абсолютным приоритетом.