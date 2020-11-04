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Общество

"Антиснег" вновь принимает обращения от нижегородцев

10 ноября 2020 16:32  [28] Общество

Портал "Антиснег" вновь принимает обращения от нижегородцев. Об этом сообщили в администрации города 10 ноября 2020 года. 

"Вчера вечером и сегодня днем выпали первые снежные осадки в Нижнем Новгороде. Мы заранее подготовились, и в начале ноября в работу вернулся портал antisnegnn.ru. Напомню, что там в режиме онлайн можно отследить маршрут снегоуборочной техники, оставить заявку и узнать ответственных за уборку того или иного участка", – рассказал директор департамента аналитики процессов и развития технологий управления администрации Нижнего Новгорода Марат Фатхуллин.

Напомним, в системе может зарегистрироваться любой желающий и сообщить о неубранном снеге в любом районе города. Также можно отслеживать исполнение своей заявки в личном кабинете.

На сегодняшний день в информационной системе зарегистрировались более 7,5 тысяч нижегородцев.

Добавим, что сегодня днем, 10 ноября, Нижний Новгород накрыл небольшой снегопад. Снег летел довольно крупными хлопьями и был недолговременным, но успел покрыть тонким слоем поверхность земли, машин и домов.

Ранее сообщалось, что единую интернет-платформу по сбору обращений нижегородцев по проблемным вопросам разработают в Нижнем Новгороде. Туда войдет и проект "Антиснег".  

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