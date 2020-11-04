БРИКС выделит $9,8 млн на реконструкцию театра, музея и кинотеатра в Арзамасе Общество

Арзамасский театр драмы Фото: пресс-служба правительства региона

Новый банк развития стран БРИКС выделит $9,8 млн на реконструкцию театра драмы, историко-художественного музея и бывшего кинотеатра "Искра" в Арзамасе. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Объекты в Арзамасе, которых ожидает масштабное обновление в рамках федерального проекта "Комплексное развитие территорий и инфраструктуры малых исторических поселений", 9 и 10 ноября осмотрели представители Фонда инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга и компаний-проектировщиков.

По итогам визита Глеб Никитин рассказал, что реконструкция театра, музея и кинотеатра завершится до 2024 года.

"Реализация таких проектов позволяет улучшать туристическую привлекательность региона. По прогнозам специалистов, турпоток в Арзамас после 2024 года может возрасти в несколько раз. И это станет возможным благодаря федеральному проекту "Комплексное развитие территорий и инфраструктуры малых исторических поселений", а также мероприятиям по формированию паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" и государственной программе "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", - пояснил губернатор региона.

Инвестором проекта реконструкции выступает БРИКС. Контракт между Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга и подрядчиками был заключен в конце октября, срок исполнения работ по проектированию составляет около двух лет.

Напомним, что сейчас в Нижегородской области создается паломническо-туристический кластер "Арзамас-Дивеево-Саров", на который выделяется около 14,3 млрд рублей. Это средства как федерального, так и регионального бюджетов.

Проект предполагает реконструкцию и строительство объектов культуры, строительство дорог, газификацию некоторых улиц, реставрацию соборов.

СПРАВКА:

Новый банк развития – международная финансовая организация, основанная в 2014 году странами – членами БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР). Цель деятельности банка – финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.