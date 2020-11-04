Отопление в 130 домах мкр Верхние Печеры обещают восстановить к 6 утра 11 ноября

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Около 130 домов в микрорайоне Верхние Печеры Нижнего Новгорода остались без отопления и горячего водоснабжения вечером 10 ноября. Об этом сообщили в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
В такой ситуации оказались около 130 домов на улицах Родионова, Богдановича, Лопатина, Казанское шоссе, Касьянова, Верхне-Печерской, Нижне-Печерской и Бринского. Из общего числа жилых домов в 25 еще и отключено горячее водоснабжение.
Как пояснили в управлении, отключение обусловлено плановым ремонтом трубопровода, который расположен на участке от ул. Казанское шоссе до ул. Германа Лопатина.
Ремонт осуществляет подрядная организация ООО "Нижновтеплоэнерго".
Ориентировочное время восстановления подачи теплоснабжения - 06:00 11 ноября.
По информации синоптиков, сейчас в Нижнем Новгороде (на 00:28 11 ноября) температура воздуха составляет 0°, но ощущается как -4°. К утру (к 06:00) прогнозируется -1°, а по ощущениям как -5°.
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