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Общество

Отопление в 130 домах мкр Верхние Печеры обещают восстановить к 6 утра 11 ноября

11 ноября 2020 00:32  [81] Общество

Фото: ГО ЧС Нижнего Новгорода

Около 130 домов в микрорайоне Верхние Печеры Нижнего Новгорода остались без отопления и горячего водоснабжения вечером 10 ноября. Об этом сообщили в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

В такой ситуации оказались около 130 домов на улицах Родионова, Богдановича, Лопатина, Казанское шоссе, Касьянова, Верхне-Печерской, Нижне-Печерской и Бринского. Из общего числа жилых домов в 25 еще и отключено горячее водоснабжение.

Как пояснили в управлении, отключение обусловлено плановым ремонтом трубопровода, который расположен на участке от ул. Казанское шоссе до ул. Германа Лопатина.

Ремонт осуществляет подрядная организация ООО "Нижновтеплоэнерго".

Ориентировочное время восстановления подачи теплоснабжения - 06:00 11 ноября.

По информации синоптиков, сейчас в Нижнем Новгороде (на 00:28 11 ноября) температура воздуха составляет 0°, но ощущается как -4°. К утру (к 06:00) прогнозируется -1°, а по ощущениям как -5°.

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