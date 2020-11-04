Глеб Никитин пообещал выяснить ситуацию со строительством ТЦ на Мытном рынке Бизнес

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал выяснить ситуацию со строительством ТЦ на Мытном рынке (ул. Б.Покровская, 2). Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instаgram.

Одна из подписчиц спросила, зачем на территории Мытного рынка, в исторической части города, собираются строить пятиэтажный торговый центр.

Глава региона сказал, что собственник собирается строить на свои средства, а не бюджетные.

"Это тот, кто каким-то образом приобрёл этот рынок в собственность. Мы разбираемся, каким. И разбираемся, что с ним делать. Запретить строить? Можно - и там будет та же помойка, что была. Разрешение на проект он получил аж в 2011 году! Мы разбираемся, чтобы там возникло то, что отвечает историчности города", - ответил Глеб Никитин.

Напомним, в середине октября Мытный рынок закрыли на три месяца. Это связано с предписанием регионального управления Роспотребнадзора из-за рисков распространения COVID-19.

Также в августе этого года, по итогам инспекционного объезда Нижегородского района, Глеб Никитин раскритиковал работу Мытного рынка, считая, что рынок "застрял" в 90-х годах. Как тогда сообщал владелец площадки Ваган Багдасарян, он хотел приступить к реконструкции рынка и облагораживанию территории.

Он же является и собственником объекта культурного наследия по адресу: ул.Пискунова, 35 ("Шахматный дом" или "Дом с авгурами"), который сначала снесли, а теперь пытаются воссоздать. Добавим, что несколько дней назад владельцу "Шахматного дома" направлено предостережение от управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области.