Экс-председатель ЗС НО возглавил совет директоров НИТЕЛа Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Бывший председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев возглавил совет директоров ПАО "Нижегородский телевизионный завод им. Ленина ("НИТЕЛ). Такое решение было принято на внеочередном заседании совета директоров предприятия 10 ноября, итоги которого размещены на сервере раскрытия информации.

В состав совета директоров Евгений Лебедев вошел накануне.

Напомним, Евгений Лебедев сложил полномочия главы регионального парламента 29 октября 2020 года. Он ушел в отставку на основании личного заявления. Отметим, что Евгений Лебедев останется депутатом до конца VI созыва, то есть до новых выборов в 2021 году.

Ранее сообщалось, что ему поступило предложение по работе в промышленном секторе.