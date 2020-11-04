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Происшествия

Уроженец Саратова расплачивался в нижегородских кафе фальшивками

16 ноября 2020 13:17  [162] Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Полицейские задержали уроженца Саратовской области. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области

Так в конце октября 2020 года 36-летний мужчина заплатил 5-тысячной купюрой в одном из кафе по улице Московское шоссе. Детектор для проверки банкнот показал, что она поддельная. После этого мужчина скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

Полицейские установили, что мужчина причастен к еще двум фактам сбыта поддельных денег в других кафе.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка и сбыт поддельных денег). Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Задержанный во всем сознался. У него было обнаружено и изъято 12 купюр по 5 тысяч рублей, имеющих признаки подделки. Он пояснил, что приобретал фальшивые деньги в Интернете.

Известно, что мужчина уже ранее был судим за тяжкие преступления.

Ранее другой неработающий 32-летний житель Нижнего Новгорода приобретал поддельные денежные средства через Интернет и расплачивался фальшивками за покупку телефонов, вязаного женского кардигана, а также курьерскую доставку еды на дом.

На прошлой неделе трех фальшивомонетчиков задержали прямо на трассе М-7 в Лысковском районе. Предварительно установлено, что задержанные лица в октябре текущего года приобрели через интернет-сайт поддельные денежные купюры и платили ими в магазинах. Доказана их причастность трем эпизодам сбыта денег. Сейчас подозреваемые арестованы.

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Теги:
Деньги МВД
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