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Общество

Нижний Новгород украсят иллюминацией к Новому году почти за 50 млн рублей

16 ноября 2020 14:21  [53] Общество

Нижний Новгород украсят иллюминацией к Новому году и Рождеству Христову за 49,8 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

"Городской центр градостроительства и архитектуры" объявил конкурс по поиску подрядчика, который выполнит необходимые работы в два этапа:  до 25 декабря 2020 года и 20 февраля 2021 года.

На улицах города будут установлены объемно-пространственные композиции, световые консоли, размещены перетяжки и гирлянды, декоративно оформлены деревья. Кроме того иллюминация появится на мостах.

Подрядчик будет определен 25 ноября. Деньги на оформление города будут предоставит бюджет Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что фигуры Деда Мороза и Снегурочки установили около парковки между главным зданием Сбербанка на ул.Октябрьской и концертным залом "Юпитер" уже 5 ноября.

Напомним, что в этом году Нижний Новгород является Новогодней столицей России.

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