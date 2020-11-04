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Общество

Нижний Новгород закупил необходимый объем реагента для зимней обработки дорог

17 ноября 2020 13:31  [146] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижний Новгород закупил необходимый для зимней обработки дорог объем реагента. Об этом сообщил заместитель главы города Дмитрий Сивохин в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по экологии 17 ноября.

Депутат Марк Фельдман выразил опасение, что поскольку вопрос противогололедной обработки дорог до конца не определен, город может оказаться не готов к "сложному, форс-мажорному сезону".

"На сегодняшний день готовность по противогололедным реагентам составляет почти 100%", - ответил Дмитрий Сивохин.

Ранее в департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщали, что к зиме уже готов полный объем песко-соляной смеси. По словам Дмитрий Сивохина, она будет использоваться в семи районах из восьми.

В этом году впервые для противогололедной обработки будет применяться и техническая соль (концентрат минеральный галит Б). Технической солью предприятия в достаточной мере еще не обеспечены.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода хочет зимой снизить применение песко-соляной смеси на дорогах и увеличить применение реагента.

Напомним, также горадминистрация планирует закупить новую технику для содержания дорог. Вопрос находится в стадии проработки. Планируется, что в этом сезоне город купит комбинированные дорожные машины, погрузчики, тракторы – всего около 17 единиц техники. Послежний раз техника закупалась 7 лет назад.

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