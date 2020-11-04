Строить элитную пятиэтажку на месте усадьбы Бурмистровых на Ильинской не планируется Общество

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Строить элитную пятиэтажку на месте усадьбы купцов Бурмистровых на ул.Ильинской,55 не планируется. Эту информацию подтвердили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области 17 ноября 2020 года.

Ранее администрацией Нижнего Новгорода владельцу земельного участка, где находится усадьбы, был выдан градостроительный план с возможностью строительства 6-этажного жилого дома. В феврале 2018 года на рассмотрении архитектурного совета был представлен проект. В частности, предполагалась реконструкция самого дома усадьбы Бурмистровых с возведением пристроя и изменением кровли здания, а также с размещением в глубине участка 6-этажного жилого дома.

Члены архитектурного совета высказали замечания в отношении плотности застройки участка, этажности объекта, несоответствия ряду градостроительных норм, в частности, зонам регулирования застройки от близлежащих памятников.

Было рекомендовано отправить проект реконструкции на рассмотрение и согласование в управление госохраны ОКН Нижегородской области. В дальнейшем проект на рассмотрение больше не поступал, никаких согласований от министерства (департамента) не выдавалось, ответили в управлении госохраны.

В 2019 году собственником дома № 55 по ул.Ильинской в управление был представлен проект зон охраны только флигеля усадьбы (во дворе) с положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы. Согласно проекту предполагалось установление охранной зоны с отступом от красной линии улицы Ильинской с предельно допустимой высотой в 16 м и 21 м (в глубине квартала). Проект зон охраны был возвращен управлением на доработку, в доработанном виде на рассмотрение не поступал.

Усадьба состоит из главного усадебного дома – дом 55 (литера А) являющегося исторически ценным градоформирующим объектом (не объект культурного наследия) и дворового флигеля – дом 55 (литера В) – объекта культурного наследия регионального значения. Оба объекта расположены в границе территории объекта культурного наследия "Дворовый флигель", а значит здесь запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства.

Кроме того, в соответствии со ст.34.1 указанного Федерального закона у объекта культурного наследия "Дворовый флигель" установлена защитная зона (на расстоянии 100 м от границы территории), в которой запрещено строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

СПРАВКА (Википедия):

Усадьба расположена в историческом районе Започаинье (Ильинская слобода), в центральной части исторической территории Старый Нижний Новгород. Застройка улиц в данном месте носила усадебный характер, который отчасти сохранился до наших дней.

Главный дом усадьбы с мезонином предположительно (судя по его архитектурному решению) был возведён в 1840-е годы. На плане Нижнего Новгорода 1848—1853 гг. он показан в современных габаритах. Дворовый флигель примыкает к главному дому вплотную, под небольшим углом.

Согласно данным Окладной книги за 1871 год, домовладение принадлежало купцу Михаилу Васильевичу Бурмистрову. Рядом с домом тогда располагался сад с оранжереями, где выращивались экзотические растения. В 1889 году усадьбы перешла в собственность Петра Михайловича Бурмистрова (1855—1912), который был женат на купеческой дочери Вере Фёдоровне Гузеевой. У супругов было четверо детей: дочери Варвара и Елизавета и сыновья Михаил и Дмитрий. В усадьбе до революции проживала семья Дмитрия Петровича Бурмистрова.

В советский период на месте сада и оранжерей был построен "Дом инженерно-технических работников", являющийся сегодня ценным градоформирующим объектом.