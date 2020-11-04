Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Происшествия
24 ноября 2020 17:35  [30] Нижегородку отправили на лечение за избиение сына хоккейной клюшкой
24 ноября 2020 09:17  [161] Житель Дзержинска убил приятеля за "излишнее" внимание к своей подруге
23 ноября 2020 12:36  [316] Нижегородского подростка задержали при попытке сбыть наркотики
23 ноября 2020 09:18  [325] Пешеход погиб под колесами большегруза в Володарском районе
22 ноября 2020 20:13  [412] Три дома горели в Навашинском районе 22 ноября
21 ноября 2020 14:22  [362] Полиция раскрыла кражу со взломом в Лукояновском районе
20 ноября 2020 10:02  [468] Пенсию украли со счета пациента в нижегородской больнице
20 ноября 2020 09:19  [599] Водитель погиб в лобовом столкновении двух автомобилей Scania в Балахнинском районе
19 ноября 2020 14:50  [491] Дело завели из-за гибели двух женщин на пожаре в Ленинском районе
19 ноября 2020 13:49  [700] Два человека погибли в столкновении большегруза и легковушки в Кстовском районе
Происшествия

Нижегородку отправили на лечение за избиение сына хоккейной клюшкой

24 ноября 2020 17:35  [30] Происшествия

Советский районный суд отправил 29-летнюю нижегородку на принудительное лечение за систематическое избиение сына. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

В отношении нее возбуждены уголовные дела по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Напомним, 29-летняя нижегородка связывала и била своего 12-летнего сына. Один из случаев произошел вечером 25 июля 2019 года, когда обвиняемая, находясь дома на ул. Тимирязева, связала мальчика, избила его клюшкой и ввела ребенку инъекцию неизвестного препарата, мотивируя свои действия необходимостью изгнания "демонов".

На сайте суда отмечается, что она делала это умышленно, "с целью причинения физических и психических страданий своему сыну".

Женщину задержали 29 июля 2019 года. Проведенная в ходе предварительного расследования судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у нее есть признаки психического расстройства. С этого момента она находится в Нижегородской областной психоневрологической больнице.

Постановлением суда женщине назначены принудительные меры медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Отметим, что обвиняемая также является матерью маленькой девочки, которой на момент задержания женщины был один месяц. В ходе предварительного расследования дети у женщины изъяты:  мальчик помещен в детский дом, а девочка находится на воспитании у родственницы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
LuxoftПастарама
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph