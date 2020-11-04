Нижегородку отправили на лечение за избиение сына хоккейной клюшкой Происшествия

Советский районный суд отправил 29-летнюю нижегородку на принудительное лечение за систематическое избиение сына. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

В отношении нее возбуждены уголовные дела по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Напомним, 29-летняя нижегородка связывала и била своего 12-летнего сына. Один из случаев произошел вечером 25 июля 2019 года, когда обвиняемая, находясь дома на ул. Тимирязева, связала мальчика, избила его клюшкой и ввела ребенку инъекцию неизвестного препарата, мотивируя свои действия необходимостью изгнания "демонов".

На сайте суда отмечается, что она делала это умышленно, "с целью причинения физических и психических страданий своему сыну".

Женщину задержали 29 июля 2019 года. Проведенная в ходе предварительного расследования судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у нее есть признаки психического расстройства. С этого момента она находится в Нижегородской областной психоневрологической больнице.

Постановлением суда женщине назначены принудительные меры медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Отметим, что обвиняемая также является матерью маленькой девочки, которой на момент задержания женщины был один месяц. В ходе предварительного расследования дети у женщины изъяты: мальчик помещен в детский дом, а девочка находится на воспитании у родственницы.