Дума Нижнего Новгорода утвердила изменения в структуру горадминистрации Политика

Фото: из соцсети Instagram, Юрий Шалабаев

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода утвердила изменения в структуру горадминистрации, предложенные главой города Юрием Шалабаевым. Об этом сообщает корреспондент по итогам заседания Гордумы 25 ноября.

Таким образом решением депутатов количество заместителей главы города сокращается до четырех. Также упраздняется должность заместителя главы администрации города – директора департамента информационных технологий и развития городской цифровой инфраструктуры.

Экономический и цифровой блоки администрации теперь представляют собой один блок.

Главам районов возвращен статус заместителей главы администрации Нижнего Новгорода.

Также поменялись названия и некоторые функциональные особенности отраслевых органов.