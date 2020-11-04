Бактерицидные рециркуляторы установили в двух нижегородских автобусах Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Бактерицидные рециркуляторы воздуха в тестовом режиме установили в двух нижегородских автобусах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Автобусы с обеззараживающими устройствами осуществляют движение по маршрутам А-10 и А-71. Как пояснили в МП "Нижегородпассажиравтотранс", были выбраны направления с наибольшим пассажиропотоком.

"Общественный транспорт относится к местам повышенной опасности, и использование средств индивидуальной защиты для пассажиров, как известно, является обязательным. Установка рециркуляторов - это дополнительная мера безопасности для нижегородцев. На данный момент прорабатываем вопрос о возможности установки таких устройств и в других транспортных средствах", - сказал и.о. заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

Бактерицидные рециркуляторы были разработаны на ОКБ "Завод им. Петровского" специально для размещения в общественном транспорте, автомобилях и такси. В автобусах они крепятся к потолочным панелям и запитываются от аккумулятора.

"В автобусах и автомобилях места не так много, поэтому мы ужались до минимальных размеров, при этом сохранив все свойства рециркуляторов по обеззараживанию. Их особенность еще и в том, что они рассчитаны на постоянную работу. Каждые 8 тысяч часов необходимо лишь менять бактерицидную лампу", - рассказал начальник сектора ОКБ "Завод им. Петровского" Юрий Аксенов.

Специалисты также отмечают, что у таких рециркуляторов повышенная ударопрочность и стойкость к транспортным перегрузкам.

Ранее заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова назвала общественный транспорт особой зоной риска инфицирования.