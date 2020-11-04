Дмитриевская башня Нижегородского кремля покрылась трещинами: власти ищут подрядчика для реставрации Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области "Благоустройство" ищет подрядчика, который выполнит комплекс мероприятий по сохранению Дмитриевской башни Нижегородского кремля. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Дело в том, что сейчас башня находится в неудовлетворительном состоянии. По стенам прясел идут вертикальные трещины, как с наружной, так и с внутренней стороны. По обеим сторонам стены наблюдаются увлажнения кирпичной кладки. Кроме того, ее наружный слой в некоторых местах испортился под воздействием осадков.

Подрядчику необходимо укрепить расслоившуюся кирпичную кладку, в том числе цементным и известковым растворами, а также, где это необходимо, отреставрировать лицевую поверхность новым кирпичом. Также он воссоздаст декоративные детали башни.

Начальная (максимальная) цена контракта – 47,5 млн рублей.

Аукцион запланирован на 7 декабря. Работы необходимо выполнить до 30 июня 2021 года.