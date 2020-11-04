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Политика

Олег Алешин займет пост главы Канавинского района Нижнего Новгорода

01 декабря 2020 12:33  [112] Политика

Фото: с сайта пресс-центра ЧМ-2018

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Олег Алешин будет назначен главой Канавинского района Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации.

Это произойдет завтра - 2 декабря.

Ранее Олег Алешин являлся генеральным менеджером ФК "Волга", а затем ФК "Нижний Новгород".

Напомним, предыдущего главу Канавинского района Михаила Шарова задержали по подозрению в получении взятки в январе этого года. По версии следствия, он и его заместитель в 2019 году шесть раз получили взятки от предпринимателя общим размером - 1 млн 130 тысяч рублей. За это они оказывали тому покровительство, в том числе не обращали внимания на торговлю с нарушениями на территории Канавинского района.

С должности главы района Михаил Шаров был уволен 25 февраля этого года в связи с утратой доверия. 

СПРАВКА:

Олег Алешин родился 23 июля 1975 года. Окончил экономический факультет Нижегородского государственного университета им. Лобачевского по специальности "Национальная экономика", а также Нижегородский государственный технический Университет по программе МВА (Master of Business Administration). С 1991 года начал трудовую деятельность по специальности. С 2001 года занимал руководящие должности на нескольких российских предприятиях. Работал заместителем министра государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области.

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