Нижний Новгород принял участие в германо-российской конференции с Эссеном Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижний Новгород принял участие в германо-российской конференции с городом-побратимом Эссеном. Об этом сообщили в департаменте социальных проектов и коммуникаций администрации Нижнего Новгорода.

Темой онлайн-встречи стало "Муниципальное и региональное сотрудничество как мосты взаимопонимания".

"Город Эссен в 1991 году стал первым городом-побратимом Нижнего Новгорода. Не удивительно, что с ним у нас особая связь, которую мы поддерживаем и в период коронавирусных ограничений", - рассказал директор городского департамента социальных проектов и коммуникаций Руслан Бадретдинов.

На встрече эксперты обсудили, как пандемия отражается на германо-российском партнерстве: - положительные и негативные аспекты; - каковы перспективы и идеи сотрудничества между немецкими и российскими партнерами; - внедрение в жизнь новых практик по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Также они обменялись опытом создания программ по поддержке населения.

Глава административного округа Шпрее-Нейсе Харальд Альтекрюгер особо отметил возрастающую роль цифровизации в условиях активно меняющегося мира.

"Для получения качественного образования мы раздали 20 000 планшетов школьникам, понимая, насколько важно мобильно трансформироваться в нынешних условиях. Образование – одна из сфер, которую затронула пандемия", - пояснил он.

Руслан Бадретдинов отметил, что для помощи нижегородцам в период коронавирусной инфекции Общественной палатой Нижнего Новгорода был инициирован онлайн-проект "Город на связи".

"Этот проект был реализован для того, чтобы помочь нижегородцам найти ответы на вопросы, получить поддержку или решение их проблемы. Его формат предполагает сбор актуальных вопросов и обсуждение их в режиме "онлайн" с представителями органов власти, общественных организаций и экспертами из разных сфер", - добавил он.

Обер-бургомистр города Эссен Tомас Куфен также поделился, что многие сферы жизни в Германии пришлось перевести в режим "онлайн".

"Такой формат работы оказался очень удобным, а главное, безопасным. Он помогает вести необходимую работу и позволяет нам, присутствующим на встрече, поддерживать наши дружеские партнёрские отношения между Нижним Новгородом и Эссеном", - сказал он.

В заключение встречи участники выразили надежду на скорую очную встречу на праздновании 800-летия Нижнего Новгорода.