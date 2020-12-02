Новогодние ели начали устанавливать в Нижнем Новгороде - адреса Общество

Новогодние ели начали устанавливать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего в городе в течение декабря появится более 70 ёлок, в том числе на территориях, прилегающих к торговым центрам и предприятиям. В некоторых районах живые деревья, растущие на общественных пространствах, также украсят гирляндами и игрушками.

На настоящий момент ели уже смонтированы в Парке им.1 мая, на площади Советской и в Светлоярском парке.



Предварительный список адресов:



Автозаводский район:

- по адресам: Космическая, 53; Аркадия Гайдара, 26; Спутника, 26;

- в мкрн. Юг, Водный мир, Молодежный, Доскино, пос. Новое Доскино, Мостоотряд;

- 13 новогодних елок будет установлено у ТЦ и рынков.



Канавинский район:

- Сквер "Канавинский";

- Сквер им. Чкалова;

- у ТРЦ "Седьмое небо";

- у стадиона "Нижний Новгород";

- Площадь Революции у ТЦ "Республика", ТЦ "ЦУМ";

- по адресам: ул. Тепличная, 4а; ул. Тихорецкая, 12; ул. Гороховецкая, 12 (ставит ОАО "РЖД"); ул. Ракетная, 2; ул. Должанская, 9; ул. Пролетарская, 7; Мещерский бульвар, 10; ул. Керченская, 18 (ставит ПАО "Сбербанк"); ул. Керченская, 15А (ставит АО "Нижегородский водоканал").



Московский район:

- на площадке у Дворца спорта "Юность",

- у торгового центра "Eurospar";

- по адресам: ул. Шаляпина, 19 (детская площадка); Московское шоссе, 105 (Фабрика "Октябрь").



Нижегородский район:

- сквер им.1905 года;

- площадь Горького;

- у ТЦ "Шоколад" и "Фантастика".



Приокский район:

- у здания администрации Приоского района;

-площадь им.Жукова перед кинотеатром "Импульс",

-пос. Дубенки,

- у центральной проходной НПП им.Фрунзе,

- ПАО "НИТЕЛ",

- У ТЦ "Гагаринский", "Жанто-1", "Открытый материк", "Перекресток";

- у автосалонов "Хендай" и "Луидор";

- у центральной проходной АО "Транснефть-Подводсервис";

- у ресторана "Березовая роща" в Ольгино.

Ленинский район:

- у кинотеатра "Россия";

- парк Станкозавод,

- парк Дубки,

- у проходной АО ПКО "Теплообменник"

- по адресам: ул. Премудрова, 8 (бывшее ДК "Красная Этна"); ул. Снежная, 25/4; пл. Комсомольская,6/3; пл. Комсомольская, 6 (ЦНТ "КомсоМОЛка"); ул. Героя Попова, 35 (у магазина "Ордер").



Советский район:

- на площади Советской;

- у ТЦ "Жар - птица";

- у Верхне-Волжского управления гидрометеослужбы на ул. Бекетова;

- у офисного здания МТС;

- у Нижегородстата;

- у бизнес-центра "Орбита".



Сормовский район:

- Центр Сормова;

- Сормовский парк;

- сквер им. Ленинского Комсомола;

- у ОДЦ "Надежда",

- на ул. Рубинчика 17,18.

Напомним, центральная новогодняя ель на пл. Минина и Пожарского будет установлена до 20 ноября.



Ранее сообщалось, что для украшения города закуплены световые перетяжки, консоли и объемно-пространственные композиции, которые будут также смонтированы в течение декабря.