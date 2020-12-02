Новогодние ели начали устанавливать в Нижнем Новгороде - адреса

Новогодние ели начали устанавливать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Всего в городе в течение декабря появится более 70 ёлок, в том числе на территориях, прилегающих к торговым центрам и предприятиям. В некоторых районах живые деревья, растущие на общественных пространствах, также украсят гирляндами и игрушками.
На настоящий момент ели уже смонтированы в Парке им.1 мая, на площади Советской и в Светлоярском парке.
Предварительный список адресов:
Автозаводский район:
- по адресам: Космическая, 53; Аркадия Гайдара, 26; Спутника, 26;
- в мкрн. Юг, Водный мир, Молодежный, Доскино, пос. Новое Доскино, Мостоотряд;
- 13 новогодних елок будет установлено у ТЦ и рынков.
Канавинский район:
- Сквер "Канавинский";
- Сквер им. Чкалова;
- у ТРЦ "Седьмое небо";
- у стадиона "Нижний Новгород";
- Площадь Революции у ТЦ "Республика", ТЦ "ЦУМ";
- по адресам: ул. Тепличная, 4а; ул. Тихорецкая, 12; ул. Гороховецкая, 12 (ставит ОАО "РЖД"); ул. Ракетная, 2; ул. Должанская, 9; ул. Пролетарская, 7; Мещерский бульвар, 10; ул. Керченская, 18 (ставит ПАО "Сбербанк"); ул. Керченская, 15А (ставит АО "Нижегородский водоканал").
Московский район:
- на площадке у Дворца спорта "Юность",
- у торгового центра "Eurospar";
- по адресам: ул. Шаляпина, 19 (детская площадка); Московское шоссе, 105 (Фабрика "Октябрь").
Нижегородский район:
- сквер им.1905 года;
- площадь Горького;
- у ТЦ "Шоколад" и "Фантастика".
Приокский район:
- у здания администрации Приоского района;
-площадь им.Жукова перед кинотеатром "Импульс",
-пос. Дубенки,
- у центральной проходной НПП им.Фрунзе,
- ПАО "НИТЕЛ",
- У ТЦ "Гагаринский", "Жанто-1", "Открытый материк", "Перекресток";
- у автосалонов "Хендай" и "Луидор";
- у центральной проходной АО "Транснефть-Подводсервис";
- у ресторана "Березовая роща" в Ольгино.
Ленинский район:
- у кинотеатра "Россия";
- парк Станкозавод,
- парк Дубки,
- у проходной АО ПКО "Теплообменник"
- по адресам: ул. Премудрова, 8 (бывшее ДК "Красная Этна"); ул. Снежная, 25/4; пл. Комсомольская,6/3; пл. Комсомольская, 6 (ЦНТ "КомсоМОЛка"); ул. Героя Попова, 35 (у магазина "Ордер").
Советский район:
- на площади Советской;
- у ТЦ "Жар - птица";
- у Верхне-Волжского управления гидрометеослужбы на ул. Бекетова;
- у офисного здания МТС;
- у Нижегородстата;
- у бизнес-центра "Орбита".
Сормовский район:
- Центр Сормова;
- Сормовский парк;
- сквер им. Ленинского Комсомола;
- у ОДЦ "Надежда",
- на ул. Рубинчика 17,18.
Напомним, центральная новогодняя ель на пл. Минина и Пожарского будет установлена до 20 ноября.
Ранее сообщалось, что для украшения города закуплены световые перетяжки, консоли и объемно-пространственные композиции, которые будут также смонтированы в течение декабря.
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