Расходы на строительство детсадов в Нижнем Новгороде в 2021 году вырастут вдвое Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты профильных комиссии Думы Нижнего Новгорода одобрили проект бюджета города на 2021 год. Вопрос о его принятии будет рассмотрен на заседании Гордумы 16 декабря.

Как сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, больше половины всех расходов бюджета будут направлены на развитие и поддержку социальной сферы. В частности, вдвое вырастут расходы на строительство детских садов и школ.

"Расходы на социальную политику планируем увеличить на 20%, на дошкольное и общее образование – на 10%. Это стало возможным за счет того, что в следующем году доходы городского бюджета вырастут почти на 5 млрд рублей, в том числе благодаря трансфертам из областного бюджета. В городе будет вестись строительство десяти новых детских садов. На эти работы предусмотрено 1,6 млрд рублей – вдвое больше, чем было в этом году. На строительство объектов коммунальной инфраструктуры, так необходимой городу, планируется направить более 120 млн рублей – в четыре раза больше, чем в 2020", – заявил Юрий Шалабаев.

Доходы бюджета в 2021 году спрогнозированы в размере 36 млрд 554,9 млн рублей. Из них 15 млрд 909,7 млн рублей (44%) составляют собственные доходы, 20 млрд 645,2 млн рублей (56%) – межбюджетные трансферты. В сравнении с 2020 годом они увеличены на 4,7 млрд рублей за счет межбюджетных трансфертов. Налоговые доходы составят 12 млрд 956,7 млн рублей, неналоговые доходы – 2 млрд 953 млн рублей.

Общая сумма расходов в 2021 году - 36 млрд 853,9 млн рублей.

Основные расходы при учете софинансирования:

- 16,7 млрд рублей - на финансовое обеспечение деятельности 394 муниципальных и 23 частных учреждений;

- 2,5 млрд рублей - на благоустройство парка "Швейцария";

- 2,2 млрд рублей - на строительство 17 детских садов и восьми школ, а также капитальный ремонт образовательных учреждений;

- 2,1 млрд рублей - на содержание и ремонт дорог;

- 2,1 млрд рублей – на развитие культуры;

-1,7 млрд рублей - на содержание органов местного самоуправления;

- 1,01 млрд рублей - на развитие физической культуры и спорта;

- 800 млн рублей - на подготовку и проведение 800-летия Нижнего Новгорода;

- 569,4 млн рублей - на возмещение транспортным предприятиям затрат по перевозке пассажиров;

- 486 млн рублей - на реконструкцию автомобильных дорог на улицах Ильинская (от ул. Красносельская до ул. Добролюбова), Гоголя (от ул. Малая Покровская до ул. Суетинская,7), Сергиевская (от ул. Гоголя до ул. Добролюбова), Обозная (от ул. Малая Покровская до ул. Маслякова), находящихся на территории Започаинья;

- 458,6 млн рублей – на формирование комфортной городской среды;

- 409,5 млн рублей – на соцполитику;

- 358 млн рублей – на обеспечение жильем детей-сирот;

- 301,7 млн рублей – на освещение города;

- 297,7 млн рублей - на организацию дорожного движения;

- 297,5 млн рублей – на озеленение город;

- 235 млн рублей - на выплату лизинговых платежей за трамваи и вагоны метро;

- 142,8 млн рублей - на развитие наружной рекламы, размещение социально значимой информации и праздничное оформление города;

- 140,6 млн рублей- на содержание, обслуживание и управление жилищным фондом;

- 136,2 млн рублей - на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе водопровода в д. Новопокровское очистных сооружений - в районе озер Силикатное и Светлоярское.

- 121,8 млн рублей - на объекты коммунальной инфраструктуры ,

- 105,7 млн рублей - на строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод,

- 101,7 млн рублей - на строительство газопровода в поселке Луч.

- 94 млн рублей - на выкупную стоимость жилья;

- 84,1 млн рублей - на предоставление субсидий юридическим лицам;

- 83,3 млн рублей - на техподдержку, создание и развитие информационных систем;

- 73,8 млн рублей - на обеспечение деятельности МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры";

- 62,7 млн рублей - на содержание МКУ "Нижегородское городское лесничество";

- 60,2 млн рублей - на модернизацию вагонов метро;

- 55,4 млн рублей - на исполнение муниципального задания МБУ "Нижегородгражданпроект";

- 54,5 млн рублей - на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов региональному оператору;

- 48,6 млн рублей - на содержание и управление имуществом муниципальной казны;

- 48,4 млн рублей - на мероприятия по увеличению туристического потока;

- 46,6 млн рублей – на обеспечение деятельности МКУ "Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода" и МКУ "Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода";

- 45,6 млн рублей - на социальную поддержку населения в части обеспечения жильем;

- 45 млн рублей – на финансирование АНО "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода".

- 36 млн рублей - на аварийный ремонт многоквартирных домов;

- 34 млн рублей - на создание, содержание и ремонт контейнерных площадок;

- 31,6 млн рублей - на МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов";

- 31,4 млн рублей - на ликвидацию свалок;

-27 млн рублей - на ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов инженерной инфраструктуры;

- 22,8 млн рублей - на постановку на кадастровый учет объектов недвижимости и земельных участков;

- 21,4 млн рублей - на реализацию муниципальной программы "Развитие экономики города";

- 18,8 млн рублей – на содержание мест захоронения;

-13 млн рублей - на обеспечение деятельности МАУ "Управление по туризму";

- 11,8 млн рублей - на финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства;

- 11,4 млн рублей - на разработку градостроительной и землеустроительной документации;

- 6,1 млн рублей - на обеспечение деятельности АНО "Центр поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода";

- 5,4 млн рублей - на мониторинг состояния окружающей среды;

- 4,4 млн рублей - на развитие территориального общественного самоуправления;

- 4,4 млн рублей - на развитие потребительского рынка, проведение ярмарок, выставок-ярмарок, конкурсов и смотров;

- 4,3 млн рублей - на организацию отлова и содержание безнадзорных животных;

- 1,1 млн рублей - на развитие международной и внешнеэкономической деятельности;

- 0,9 млн рублей - на обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании;

- 0,8 млн рублей - на мероприятия по управлению социально-экономическим развитием города;

- 0,5 млн рублей - на обслуживание информационных систем.

Дефицит бюджета 2021 года составит 299 млн рублей или 1,9% от собственных доходов города при нормативе 10%. По словам директора департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрия Мочалкина, его планируется покрывать за счет банковских и бюджетных кредитов.

Напомним, публичные слушания по бюджету Нижнего Новгорода на 2021 год пройдут 3 декабря.