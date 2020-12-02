Кровлю отремонтировали в нижегородской детской больнице "Айболит" Общество

Больница Айболит Фото: Яндекс.Карты

Детская городская клиническая больница №27 "Айболит" Московского района Нижнего Новгорода провела капитальный ремонт кровли здания стационара на средства регионального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По словам главного врача больницы "Айболит" Александра Кошелева, ремонт кровли велся два месяца. На эти цели было направлено 6,588 млн рублей в рамках программы капитального ремонта медицинских учреждений "Развитие здравоохранения Нижегородской области", которая была разработана в регионе по поручению губернатора Глеба Никитина.

Кроме того, в 2020 году больница "Айболит" направила собственные средства на обновление фасадов поликлиники, проведение косметического ремонта больницы, ремонт хозяйственной части.

"Строительные работы и модернизация обеспечивают улучшение условий труда, и это сказывается на качестве работы сотрудников. Но самое главное - наши юные пациенты будут чувствовать себя еще более комфортно", - сказал Александр Кошелев.

Напомним, в 2019 году в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" нацпроекта "Здравоохранение" детская городская клиническая больница №27 "Айболит" получила новый рентгенаппарат, УЗИ экспертного класса и фундус-камеру - уникальный аппарат для диагностики глазного дна.

Модернизация медицинских учреждений является одним из приоритетов национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране с 2019 года в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Национальный проект включает в себя восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг".