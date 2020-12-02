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Общество

Причиной обрушения потолка в подъезде дома в Нижнем Новгороде стало механическое воздействие

03 декабря 2020 15:57  [91] Общество

Фото: из соцсети Вконтакте, Нижний Новгород Без цензуры

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Причиной обрушения потолка в подъезде дома в Нижнем Новгороде, предположительно, стало механическое повреждение потолка. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в домоуправляющей компании ООО "ГУД". 

Напомним, что накануне штукатурка частично обрушилась в доме №12 по ул. Гвоздильной.

В ходе обследования объекта специалисты обнаружили характерные следы, свидетельствующие о механическом воздействии на потолок.

Согласно информации, его должны отремонтировать сегодня.

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