Причиной обрушения потолка в подъезде дома в Нижнем Новгороде стало механическое воздействие

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Причиной обрушения потолка в подъезде дома в Нижнем Новгороде, предположительно, стало механическое повреждение потолка. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в домоуправляющей компании ООО "ГУД".
Напомним, что накануне штукатурка частично обрушилась в доме №12 по ул. Гвоздильной.
В ходе обследования объекта специалисты обнаружили характерные следы, свидетельствующие о механическом воздействии на потолок.
Согласно информации, его должны отремонтировать сегодня.
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