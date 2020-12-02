Ёлочные базары откроются в Нижнем Новгороде 10 декабря Культура и отдых

Традиционные ёлочные базары откроются в Нижнем Новгороде завтра, 10 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Приобрести главный символ Нового года в районах можно будет до 31 декабря по следующим адресам:

- Автозаводский район - ул. Маковского, 17 (за рынком "Мончегорский"), ул. Космическая, у дома №58А, Южное шоссе, 35 (у ТЦ "Перекресток"), ул. Плотникова, 4А (у автостоянки), ул. Львовская,7 (торговые ряды)

- Нижегородский район - ул. Костина, 13 (у входа в Средной рынок)

- Ленинский район – выход со станции метро "Пролетарская" (переход к ул. Переходникова), пр. Ленина (выход из ст. метро "Двигатель революции"), ул. Академика Баха, 13 (около магазина "Зодиак")

- Московский район - ул. Чаадаева, д. 28 (у ТЦ "Вишневый сад")

- Советский район – ул. Ванеева (ост. Бориса Панина, около киоска "Печать"), ул. Генерала Ивлиева (у диспетчерского пункта "Кузнечиха-2")

- Приокский район – пл. Маршала Жукова, 7 (территория, прилегающая к розничному рынку "Приокский")

- Канавинский район – ёлочные базары отроются после 23 декабря. Кроме того, новогодние деревья в Канавине могут продаваться на площадках, выделенных для проведения тематических новогодних и рождественских ярмарок – ул. Гордеевская, у дома №2А, и на пл. Революции.

Также на этих точках горожане смогут приобрести не только живые ели, но и хвойный лапник, а также новогодние украшения.

Напомним, 8 декабря новогоднюю ель начали устанавливать на пл. Минина. Ранее сообщалось, что в этом году ель будет новой – на свои средства ее приобрел инвестор.