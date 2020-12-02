Новогоднюю ель начали устанавливать на пл. Минина Культура и отдых

Новогоднюю ель начали устанавливать на пл. Минина. Об этом сообщается в соцсети ВКонтакте.

Ранее сообщалось, что в этом году ель будет новой – на свои средства ее приобрел инвестор.

Напомним, последние два года главная новогодняя ель была искусственной. Ее высота составляла 22 метра, диаметр (с учетом ограждения) - 15 метров. На ее приобретение было потрачено 10 млн рублей. Предыдущая ель также была искусственной и устанавливалась ежегодно с 2013 года. В 2018 году она была перевезена на территорию одного из районов.

Кроме того, со 2 декабря во всех районах города также начали устанавливать новогодние ели. Всего более 70 искусственных деревьев.

Для украшения города закуплены световые перетяжки, консоли и объемно-пространственные композиции, которые будут также смонтированы в течение декабря.