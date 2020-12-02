Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Культура и отдых
08 декабря 2020 15:24  [63] Форум "Студвесна" стартовал в Нижнем Новгороде
08 декабря 2020 15:05  [84] Новогоднюю ель начали устанавливать на пл. Минина
08 декабря 2020 14:06  [102] Студентки Нижегородского музучилища им.Балакирева победили на Всероссийском конкурсе
08 декабря 2020 13:39  [119] Почти 120 парков и скверов планируется благоустроить в Нижегородской области в 2021 году
05 декабря 2020 14:48  [409] Сквер у школы открыли в Кстовском районе после благоустройства
04 декабря 2020 13:41  [460] Группа "VIVA" представит новую новогоднюю программу в Нижнем Новгороде 5 января
03 декабря 2020 14:06  [375] Более 20 нижегородских библиотекарей снялись для календаря в образах литературных героев (ФОТО)
02 декабря 2020 16:25  [362] Выпускница ННГК им.Глинки выступила на фестивале "Время Чайковского"
02 декабря 2020 10:33  [651] Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве
01 декабря 2020 19:46  [512] Глеб Никитин представил в Москве экспозицию "Символы Нижнего Новгорода"
Культура и отдых

Новогоднюю ель начали устанавливать на пл. Минина

08 декабря 2020 15:05  [84] Культура и отдых

Фото: из соцсети ВКонтакте

Новогоднюю ель начали устанавливать на пл. Минина. Об этом сообщается в соцсети ВКонтакте.

Ранее сообщалось, что в этом году ель будет новой – на свои средства ее приобрел инвестор.

Напомним, последние два года главная новогодняя ель была искусственной. Ее высота составляла 22 метра, диаметр (с учетом ограждения) - 15 метров. На ее приобретение было потрачено 10 млн рублей. Предыдущая ель также была искусственной и устанавливалась ежегодно с 2013 года. В 2018 году она была перевезена на территорию одного из районов.

Кроме того, со 2 декабря во всех районах города также начали устанавливать новогодние ели. Всего более 70 искусственных деревьев. 

Для украшения города закуплены световые перетяжки, консоли и объемно-пространственные композиции, которые будут также смонтированы в течение декабря.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Пастарама
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph