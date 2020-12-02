Лучшие студенты НГТУ и ННГАСУ получили именные стипендии Теплоэнерго Общество

Фото: пресс-служба АО "Теплоэнерго"

Лучшие студенты Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева и Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета получили специальные стипендии АО "Теплоэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Победителями конкурсного отбора стали: студенты НГТУ Григорий Емельяненко, Роман Катаев и Владислав Школкин, обучающиеся по направлению "Теплоэнергетика и теплотехника", Анастасия и Вероника Роствинские, обучающиеся по направлению "Химическая технология"; студенты ННГАСУ Кирилл Вяхирев, Екатерина Зайцева, Ксения Левончук, обучающиеся по направлению "Теплоэнергетика и теплотехника", Юлия Кангина - направление "Техносферная безопасность" и Карина Сухарева - направление "Строительство уникальных зданий и сооружений".

В НГТУ состоялось торжественное награждение студентов – победителей конкурсного отбора на получение стипендий АО "Теплоэнерго" в очном формате с соблюдением всех мер безопасности. Награждение студентов ННГАСУ прошло в смешанном формате – победителей пригласили в Теплоэнерго, представители вуза подключились к мероприятию с помощью конференц-связи.

Как подчеркнул в своем приветственном слове ректор НГТУ Сергей Дмитриев, университет уделяет большое внимание работе с предприятиями, которые в будущем могут стать местами работы для выпускников. Он поблагодарил руководство Теплоэнерго за активную и разностороннюю работу со студентами.

"Это определенная перспектива развития нашего университета, перспектива развития Нижнего Новгорода, поскольку мы сегодня видим в Теплоэнерго стратегическое партнерство. Назначение именных стипендий этого предприятия говорит о стратегическом видении руководства компании, поскольку благодаря этому наши выпускники приходят туда не просто после окончания университета, а уже подготовленные и имеющие мотивацию для работы в этой компании" - сказал Сергей Дмитриев.

Ректор ННГАСУ Андрей Лапшин в свою очередь, приветствуя победителей стипендиального конкурса своего вуза, отметил, что для студентов важны практические знания, которые они приобретают непосредственно на производстве, проходя стажировки и практики, и "Теплоэнерго" дает им такую уникальную возможность.

"Мы тесно сотрудничаем с Теплоэнерго на протяжении многих лет. Такое взаимодействие позволяет нам, во многом, обеспечить качественную подготовку наших выпускников-теплоэнергетиков. Компания никогда не стоит на месте, внедряя новые идеи, разработки и технологии в своей практике, и участие в стипендиальном конкурсе дает нашим студентам дополнительную мотивацию для углубления знаний", - отметил Андрей Лапшин.

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин поблагодарил руководство вузов за сотрудничество, а студентов – за свежие идеи и высокий уровень мотивации.

"Я лично отсматриваю работы, которые студенты направляют на конкурс, и вижу много свежих и актуальных, порой даже футуристичных идей и решений. Это очень важно для компании – смотреть в будущее, оценивать перспективы развития, и эти талантливые ребята помогают нам в этом. Мы заинтересованы в лучших специалистах, которые уже завтра смогут определять техническую политику предприятия, и, конечно, таких студентов мы будем рады видеть в Теплоэнерго после окончания учебы", - заявил Илья Халтурин.

Как отмечают сами студенты, участие в стипендиальном конкурсе дает возможность углубить знания и взглянуть на работу теплоэнергетического предприятия с новых ракурсов.

"Теплоэнерго предоставляет возможность проявиться себя, пошевелить мозгами на нестандартные темы. Это очень захватывающее занятие, потому что приходится изучать сверх норм того, что дается в университете. Штудируя тонны материала, приходишь к выводам, которые выкладываешь на бумагу. Вы это читаете. Очень приятно, что вы это делаете лично. Я вам за это благодарен", - сказал студент магистратуры ННГАСУ Кирилл Вяхирев.

Напомним, именная стипендия назначается пяти победителям конкурсного отбора в каждом из вузов – НГТУ и ННГАСУ - на один семестр учебного года и будет выплачиваться в размере пяти тысяч рублей ежемесячно. Стипендиаты также смогут пройти стажировку в Теплоэнерго и получат возможность участвовать в тренингах и иных мероприятиях, входящих в программу развития профессиональных компетенций. Им предоставляется преимущественное право при трудоустройстве в Теплоэнерго, в том числе, на последних курсах обучения.