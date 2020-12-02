Дворникам Московского района задержали зарплату

Прокуратура Московского района провела проверку соблюдения по информации СМИ о невыплате заработной платы районным дворникам. Об этом 15 декабря 2020 года сообщили в региональной прокуратуре.
Проверкой установлено, что ООО "Мой район-НН" неоднократно допускались нарушения установленных сроков выплаты заработной платы 53 работникам.
Руководитель организации получил прокурорское представление по привлечению виновного должностного лица к административной ответственности по ч. 6 ст.5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы). Это может быть как предупреждение, так и штраф.
Напомним, дворникам Канавинского района недавно выплатили зарплату после прокурорской проверки.
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