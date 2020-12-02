Гордума утвердила бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год с дефицитом Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Городская Дума приняла бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год с дефицитом. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" по итогам заседания 16 декабря 2020 года.

Доходы бюджета в 2021 году спрогнозированы в размере 36 млрд 554 млн 912 тысяч рублей, расходы - 36 млрд 853 млн 968 тысяч рублей. Дефицит составит 299 млн 056 тысяч рублей. Как ранее сообщал директор департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин, дефицит планируется покрывать за счет банковских и бюджетных кредитов.

В наступающем году бюджет Нижнего Новгорода получит ряд крупных трансфертов из вышестоящих бюджетов. В сравнении с 2020 годом, доходы города в этой части увеличены на 4,7 млрд рублей.

Приоритетными направлениями при планировании стали расходы инвестиционного характера, которые составили в структуре бюджета более 21%. Наибольший удельный вес в расходной части представляют расходы на социальную сферу – 55%. Также значительная часть расходов будет направлена на подготовку и проведение 800-летия города.

(скриншот презентации Юрия Мочалкина на заседании Гордумы 16 декабря в формате zoom-конференции)

В ходе заседания председатель Контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Ирина Семашко представила результаты экспертизы проекта бюджета города. Согласно ее рекомендациям, администрации необходимо усилить работу по выявлению земельных участков, которые еще не включены в реестр объектов, подлежащих налогообложению, чтобы увеличить поступления земельного налога.

Ранее изменения были рассмотрены на всех профильных комиссиях Гордумы.

Основные расходы при учете софинансирования:

- 16,7 млрд рублей - на финансовое обеспечение деятельности 394 муниципальных и 23 частных учреждений;

- 2,5 млрд рублей - на благоустройство парка "Швейцария";

- 2,2 млрд рублей - на строительство 17 детских садов и восьми школ, а также капитальный ремонт образовательных учреждений;

- 2,1 млрд рублей - на содержание и ремонт дорог;

- 2,1 млрд рублей – на развитие культуры;

- 1,7 млрд рублей - на содержание органов местного самоуправления;

- 1,01 млрд рублей - на развитие физической культуры и спорта;

- 800 млн рублей - на подготовку и проведение 800-летия Нижнего Новгорода;

- 569,4 млн рублей - на возмещение транспортным предприятиям затрат по перевозке пассажиров;

- 486 млн рублей - на реконструкцию автомобильных дорог на улицах Ильинская (от ул. Красносельская до ул. Добролюбова), Гоголя (от ул. Малая Покровская до ул. Суетинская,7), Сергиевская (от ул. Гоголя до ул. Добролюбова), Обозная (от ул. Малая Покровская до ул. Маслякова), находящихся на территории Започаинья;

- 561,4 млн рублей – на формирование комфортной городской среды;

- 409,5 млн рублей – на соцполитику;

- 358 млн рублей – на обеспечение жильем детей-сирот;

- 301,7 млн рублей – на освещение города;

- 297,7 млн рублей - на организацию дорожного движения;

- 297,5 млн рублей – на озеленение города;

- 235 млн рублей - на выплату лизинговых платежей за трамваи и вагоны метро;

- 142,8 млн рублей - на развитие наружной рекламы, размещение социально значимой информации и праздничное оформление города;

- 140,6 млн рублей- на содержание, обслуживание и управление жилищным фондом;

- 136,2 млн рублей - на строительство объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе водопровода в д. Новопокровское и очистных сооружений в районе озер Силикатное и Светлоярское

- 121,8 млн рублей - на объекты коммунальной инфраструктуры

- 105,7 млн рублей - на строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод

- 101,7 млн рублей - на строительство газопровода в поселке Луч

- 94 млн рублей - на выкупную стоимость жилья

- 84,1 млн рублей - на предоставление субсидий юридическим лицам

- 83,3 млн рублей - на техподдержку, создание и развитие информационных систем

- 73,8 млн рублей - на обеспечение деятельности МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры"

- 62,7 млн рублей - на содержание МКУ "Нижегородское городское лесничество"

- 60,2 млн рублей - на модернизацию вагонов метро

- 55,4 млн рублей - на исполнение муниципального задания МБУ "Нижегородгражданпроект"

- 54,5 млн рублей - на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов региональному оператору

- 48,6 млн рублей - на содержание и управление имуществом муниципальной казны

- 48,4 млн рублей - на мероприятия по увеличению туристического потока;

- 46,6 млн рублей – на обеспечение деятельности МКУ "Управление инженерной защиты территории города Нижнего Новгорода" и МКУ "Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода"

- 45,6 млн рублей - на социальную поддержку населения в части обеспечения жильем

- 45 млн рублей – на финансирование АНО "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода"

- 36 млн рублей - на аварийный ремонт многоквартирных домов

- 34 млн рублей - на создание, содержание и ремонт контейнерных площадок

- 31,6 млн рублей - на МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов"

- 31,4 млн рублей - на ликвидацию свалок

-27 млн рублей - на ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов инженерной инфраструктуры

- 22,8 млн рублей - на постановку на кадастровый учет объектов недвижимости и земельных участков

- 21,4 млн рублей - на реализацию муниципальной программы "Развитие экономики города"

- 18,8 млн рублей – на содержание мест захоронения;

- 15,7 млн рублей - на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации ("Дом, в котором в 1886-1940 г.г. жил и работал фотограф-публицист Дмитриев Максим Петрович")

-13 млн рублей - на обеспечение деятельности МАУ "Управление по туризму"

- 11,8 млн рублей - на финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства

- 11,4 млн рублей - на разработку градостроительной и землеустроительной документации

- 6,1 млн рублей - на обеспечение деятельности АНО "Центр поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода"

- 5,4 млн рублей - на мониторинг состояния окружающей среды

- 4,4 млн рублей - на развитие территориального общественного самоуправления

- 4,4 млн рублей - на развитие потребительского рынка, проведение ярмарок, выставок-ярмарок, конкурсов и смотров

- 4,3 млн рублей - на организацию отлова и содержание безнадзорных животных

- 1,1 млн рублей - на развитие международной и внешнеэкономической деятельности

- 0,9 млн рублей - на обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании

- 0,8 млн рублей - на мероприятия по управлению социально-экономическим развитием города

- 0,5 млн рублей - на обслуживание информационных систем

Напомним, проект бюджета Нижнего Новгорода на 2020 год был внесен в городскую Думу со следующими параметрами: доходы были 31 млрд 646 млн рублей, расходы – 31 млрд 645 млн рублей, профицит – 1,3 млн рублей.