Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2020 14:33  [39] Первую в России службу защиты прав людей с психическими расстройствами планируется открыть в Нижегородской области
16 декабря 2020 14:15  [292] Нижегородские власти опровергли информацию о закрытии школ, ТЦ и кинотеатров до 17 января
16 декабря 2020 13:49  [114] Пешеходные переходы обустроили на подъезде к Нижнему Новгороду со стороны Афонино
16 декабря 2020 13:39  [79] Нижегородская Дума поддержала передачу берегоукрепления вдоль Оки в собственность региона
16 декабря 2020 13:22  [89] "Ростелеком" провел вебинар для региональных преподавателей "Азбуки интернета" в Нижнем Новгороде
16 декабря 2020 13:16  [106] Михаил Иванов прокомментировал итоги первого Социального онлайн-форума "Единой России"
16 декабря 2020 13:08  [92] Движение транспорта по ул. Малой Покровской будет ограничено 17 декабря
16 декабря 2020 13:02  [91] Квитанции "ТНС энерго НН" за декабрь 2020 года придут раньше
16 декабря 2020 12:49  [165] Пациент нижегородского ковид-госпиталя № 5 поблагодарил врачей (ВИДЕО)
16 декабря 2020 12:42  [169] Стало известно новое число заболевших коронавирусом нижегородцев по данным на 16 декабря
Общество

Нижегородская Дума поддержала передачу берегоукрепления вдоль Оки в собственность региона

16 декабря 2020 13:39  [79] Общество

Фото: с сайта autotravel-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали предложение о передаче берегоукрепления вдоль Оки в собственность Нижегородской области. Такое решение было принято на заседании Гордумы 16 декабря 2020 года.

Речь идет о берегоукрепительных сооружениях Оки со стороны верхней части города - от Канавинского до Молитовского моста.

Инициатором передачи выступило министерство имущественных и земельных отношений региона.

Как пояснила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, имущество передается с целью реализации концессионного соглашения по финансированию реконструкции и последующей эксплуатации сооружений сроком на 10 лет. 

"После исполнения обязательств указанные объекты будут переданы в муниципальную собственность", – сказала она.

Ранее власти нашли инвестора для берегоукрепления набережной вдоль ул.Черниговской. Инвестор предложил выполнить работы по берегоукреплению участка протяженностью 3 км.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph