Нижегородская Дума поддержала передачу берегоукрепления вдоль Оки в собственность региона

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Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали предложение о передаче берегоукрепления вдоль Оки в собственность Нижегородской области. Такое решение было принято на заседании Гордумы 16 декабря 2020 года.
Речь идет о берегоукрепительных сооружениях Оки со стороны верхней части города - от Канавинского до Молитовского моста.
Инициатором передачи выступило министерство имущественных и земельных отношений региона.
Как пояснила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, имущество передается с целью реализации концессионного соглашения по финансированию реконструкции и последующей эксплуатации сооружений сроком на 10 лет.
"После исполнения обязательств указанные объекты будут переданы в муниципальную собственность", – сказала она.
Ранее власти нашли инвестора для берегоукрепления набережной вдоль ул.Черниговской. Инвестор предложил выполнить работы по берегоукреплению участка протяженностью 3 км.
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