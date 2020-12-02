Нижегородская Дума поддержала передачу берегоукрепления вдоль Оки в собственность региона Общество

Фото: с сайта autotravel-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали предложение о передаче берегоукрепления вдоль Оки в собственность Нижегородской области. Такое решение было принято на заседании Гордумы 16 декабря 2020 года.

Речь идет о берегоукрепительных сооружениях Оки со стороны верхней части города - от Канавинского до Молитовского моста.

Инициатором передачи выступило министерство имущественных и земельных отношений региона.

Как пояснила председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Светлана Помпаева, имущество передается с целью реализации концессионного соглашения по финансированию реконструкции и последующей эксплуатации сооружений сроком на 10 лет.

"После исполнения обязательств указанные объекты будут переданы в муниципальную собственность", – сказала она.

Ранее власти нашли инвестора для берегоукрепления набережной вдоль ул.Черниговской. Инвестор предложил выполнить работы по берегоукреплению участка протяженностью 3 км.