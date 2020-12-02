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Режим работы светофора изменили в Сормовском районе для снижения пробок. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).
Речь идет о светофоре на перекрестке Юбилейного бульвара и улицы Циолковского.
Как рассказали в центре, увеличена продолжительность работы фазы зеленого света на 10 секунд на светофоре, регулирующего движение со стороны Юбилейного Бульвара.
Таким образом, у автомобилистов, двигающихся со стороны Сормовского парка, будет больше времени проехать через перекресток, не создавая затор.
Сотрудники городского центра организации дорожного движения продолжают корректировку режимов работы светофоров в районе строительства транспортной развязки на улице Циолковского в Сормовском районе.
Специалисты МКУ "ЦОДД" рекомендует водителям быть предельно внимательными при движении на транспортном средстве и строго следовать сигналам светофора.
Напомним, что работы по строительству самой развязки начались 15 сентября 2020 года.
О том, как будет организовано движение частного транспорта во время строительства развязки, сообщалось ранее.
Полностью завершить строительство транспортной развязки согласно контракту должны в 2022 году, но сейчас прорабатываются варианты сокращения сроков строительства с запуском движения по развязке в конце 2021 года.
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