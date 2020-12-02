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Общество

Режим работы светофора изменили в Сормовском районе для снижения пробок

17 декабря 2020 15:37  [91] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Режим работы светофора изменили в Сормовском районе для снижения пробок. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

Речь идет о светофоре на перекрестке Юбилейного бульвара и улицы Циолковского.

Как рассказали в центре, увеличена продолжительность работы фазы зеленого света на 10 секунд на светофоре, регулирующего движение со стороны Юбилейного Бульвара.

Таким образом, у автомобилистов, двигающихся со стороны Сормовского парка, будет больше времени проехать через перекресток, не создавая затор.

Сотрудники городского центра организации дорожного движения продолжают корректировку режимов работы светофоров в районе строительства транспортной развязки на улице Циолковского в Сормовском районе.

Специалисты МКУ "ЦОДД" рекомендует водителям быть предельно внимательными при движении на транспортном средстве и строго следовать сигналам светофора.

Напомним, что работы по строительству самой развязки начались 15 сентября 2020 года.

О том, как будет организовано движение частного транспорта во время строительства развязки, сообщалось ранее.

Полностью завершить строительство транспортной развязки согласно контракту должны в 2022 году, но сейчас прорабатываются варианты сокращения сроков строительства с запуском движения по развязке в конце 2021 года.

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