Демонтажные работы начались на перекрытом участке ул.Циолковского Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Демонтажные работы начались на перекрытом участке ул.Циолковского в Сормовском районе сегодня, 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области проверили ход строительства транспортной развязки.

Напомним, участок улицы Циолковского - от улицы Культуры до улицы Торфяной - перекрыт с 14 сентября до 1 мая 2021 года. В связи с этим, по ул.Новосоветской был организован объезд строительной площадки с выходом на ул.Станиславского.

Также подрядчик готовится к снятию асфальтобетонного покрытия.

"Отмечу, что для снижения социальной напряженности и минимизации заторов было принято решение о перекрытии улицы Циолковского после утреннего часа пик. Сразу после закрытия движения транспорта на данном участке подрядчик приступил к демонтажным работам, после начнет фрезерование. Также на объекте запущена вторая буровая установка для устройства буронабивных свай", - сказал начальник управления по ремонту и содержанию дорог ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Андрей Лежнин.

О том, как будет организовано движение частного транспорта во время строительства развязки, сообщалось ранее. На время строительных работ были выбраны объездные маршруты:

1. С ул. Кима и далее по ул. Хальзовской, ул. Свободы и ул. Коминтерна;

2. По ул. Баренца и затем по ул. Старая канава, ул. Сутырина, пер. Союзному;

3. По пр. Кораблестроителей и далее по ул. Коновалова и ул. Федосеенко.

Кроме того, организован объезд закрытой для движения зоны по суженной части улицы Светлоярской и далее - через железнодорожные переезды, по улицам Торфяной, Травяной и Федосеенко.

Была скорректирована работа светофоров. Дополнительный светофорный объект установили на выезде на ул. Федосеенко с ул. Торфяной, чтобы сделать безопасным поворот налево для тех, кто выберет этот путь объезда.

Также для пассажиров также запущено движение электричек от станции "Починки" (проспект Кораблестроителей) до станции "Варя" (Сормовское шоссе). Они доступны пассажирам ежедневно с 5:35 до 22:20. Отправление со станции Починки по расписанию — в 5 минут и 35 минут каждого часа (например, в 7:05, 7:35, 8:05 и т. д.). Отправление со станции Варя — в 20 минут и 50 минут каждого часа (например, 17:20, 17:50, 18:20 и т. д.). Электропоезда будут останавливаться в центре Сормова, на платформе в районе ул.Щербакова.

Полностью завершить строительство транспортной развязки согласно контракту должны в 2022 году. Стоимость работ составляет 4,56 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей планируется направить на реализацию проекта в этом году.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с ул.Культуры на ул.Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.