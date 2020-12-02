Противоаварийные работы завершились на первом из двух нижегородских пакгаузов Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Противоаварийные работы завершились на первом из двух пакгаузов на нижегородской Стрелке 17 декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В рамках контракта с АНО "Центр 800", нижегородская компания "Гефест" очистила металлические конструкции пакгаузов от существующего слоя краски, обеспылила и обезжирила поверхности, и покрыла конструкции лаком в три слоя.

Цвет пакгаузов был выбран максимально приближенный к натуральному цвету темного металла дореволюционных конструкций. Он подбирался совместно с экспертным сообществом: с архитекторами, историками, специалистами по реставрации и НГИАМЗ.

"Темный металлический оттенок подчеркивает графичность и ажурность конструкций на фоне неба в любую погоду", - отметили в пресс-службе.

Таким образом были восстановлены защитные антикоррозийные покрытия металлических элементов памятника. Работы проводились в качестве неотложных мер для предотвращения процессов разрушения, видоизменения памятника и потери его материальных компонентов.

Стоимость контракта составила 10,7 млн рублей.

"То, чем мы занимались, – эксклюзив. Мы и раньше работали с металлическими конструкциями: зачищали и красили мосты, очистные сооружения. Здесь сложность заключалась в том, что пакгаузам уже очень много лет. Нужно было соблюсти баланс между тем, чтобы не разрушить, но все-таки очистить конструкции. Для этого мы применили пескоструйные аппараты повышенного давления. Не повредив металл, довели конструкцию практически до зеркального состояния. Выбили всю ржавчину даже в самых узких местах. Также применили краску, срок эксплуатации которой достигает 20 лет. У нее в составе есть и грунт, и обезжириватель", – рассказал директор ООО "Гефест" Сергей Комаров.

Работы на втором пакгаузе также должны завершиться в декабре 2020 года.

Напомним, ранее сметная стоимость работ составляла 21,6 млн рублей, но в начале октября госзакупка по обработке пакгаузов от коррозии была отменена. Позднее договоры были заключены на общую сумму 21,5 млн рублей.

Напомним, что пакгаузы на Стрелке – это ажурные металлические конструкции, которые ранее являлись каркасом для старых складских помещений, ликвидированных еще в 2017 году. Выяснилось, что конструкции представляют собой объекты культурного наследия, поэтому их сохранили и хотят использовать как концертный зал и выставочное пространство.

Сейчас идет процесс проектирования и поиск возможных вариантов использования пакгаузов. На данном этапе основным считается вариант, когда один пакгауз будет оборудован для проведения концертов, в том числе балетных спектаклей; второй пакгауз – для проведения выставок. Изменение проекта повлекло за собой сокращение предполагаемых расходов с 1,2 млрд рублей до 600 млн рублей. Ведется поиск источника финансирования этого проекта.

Если проектирование завершится в декабре, и финансирование подтвердится в январе, начать работы получится уже в апреле.

СПРАВКА:

ООО "Гефест" было основано в 2009 году в Нижнем Новгороде. Специализируется на выполнении ремонтно-реставрационных работ. ООО "Гефест" обладает лицензией министерства культуры РФ на работы с объектами культурного наследия.