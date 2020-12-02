Прокуратура выявила нарушения в работе детских садов в Советском районе. Об этом в ведомстве сообщили 18 декабря 2020 года.
В частности, при проверке продуктов питания выяснилось, что рацион не соответствует утвержденному примерному меню. Фактически детей кормят другими блюдами.
Кроме того, выявлены факты отсутствия необходимых требований к квалификации работников, нарушения при издании распорядительных актов, неразмещение необходимой информации на официальных сайтах и информационных стендах.
По результатам проверки трем заведующим детских садов внесены представления об устранении нарушений, возбуждено 2 дела об административных правонарушениях. На противоречащие законодательству локальные акты принесено 3 протеста.
Ранее прокуратура также выявила массовые нарушения в девяти детсадах Сормова.
Кроме того, в ноябре этого года заведующая детсадом в Вачском районе оштрафована из-за травмы ребенка.
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