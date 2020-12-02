Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
18 декабря 2020 12:07  [63] Нижегородская Госавтоинспекция изменила режим работы в новогодние праздники
18 декабря 2020 12:05  [52] Нижегородскую Стрелку благоустроят почти за 200 млн рублей
18 декабря 2020 11:46  [79] Прокуратура выявила нарушения в работе детских садов в Советском районе
18 декабря 2020 11:45  [133] Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 18 декабря
18 декабря 2020 11:14  [128] Нижегородский водоканал выявил нарушения в работе ДУК
18 декабря 2020 10:50  [109] "Центр 800" объявил закупку на благоустройство Нижневолжской набережной
18 декабря 2020 09:36  [334] Противоаварийные работы завершились на первом из двух нижегородских пакгаузов
18 декабря 2020 09:30  [130] "Невозможно переоценить значимость деятельности сотрудников ЗАГСа", - Евгений Люлин
18 декабря 2020 09:05  [140] "Ваша работа не только ответственна и почетна, но и несет огромную социальную функцию", - Глеб Никитин
17 декабря 2020 21:23  [430] Нижний сегодня: главные события дня
Общество

Прокуратура выявила нарушения в работе детских садов в Советском районе

18 декабря 2020 11:46  [79] Общество

Прокуратура выявила нарушения в работе детских садов в Советском районе. Об этом в ведомстве сообщили 18 декабря 2020 года.

В частности, при проверке продуктов питания выяснилось, что рацион не соответствует утвержденному примерному меню. Фактически детей кормят другими блюдами.

Кроме того, выявлены факты отсутствия необходимых требований к квалификации работников, нарушения при издании распорядительных актов, неразмещение необходимой информации на официальных сайтах и информационных стендах.

По результатам проверки трем заведующим детских садов внесены представления об устранении нарушений, возбуждено 2 дела об административных правонарушениях. На противоречащие законодательству локальные акты принесено 3 протеста.

Ранее прокуратура также выявила массовые нарушения в девяти детсадах Сормова.

Кроме того, в ноябре этого года заведующая детсадом в Вачском районе оштрафована из-за травмы ребенка.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph