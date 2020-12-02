Массовые нарушения выявлены в девяти детсадах Сормова Общество

Массовые нарушения выявлены в девяти детсадах Сормовского района Нижнего Новгорода, сообщает прокуратура.

В ноябре текущего года в детских садах района прошла проверка, которая выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в дошкольном образовательном учреждении на ул. Энгельса. При приготовлении еды для детей использовалась немаркированная посуда, готовили пищу из продуктов с немаркированными сроками годности. Кроме того, также выявлены были нарушения в материально-техническом обеспечении: на полу и стенах группы, туалетной комнате имелись трещины, что не позволяет проводить надлежащую дезинфекцию.

Аналогичные нарушения были выявлены ещё в восьми детских садах Сормова.

В отношении заведующих детских садов возбуждены дела об административных правонарушениях, им грозит наказание в виде предупреждения, либо штрафа от 15 до 25 тыс. рублей.

Также внесено девять представлений об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. В настоящее время требования надзорного ведомства находятся на рассмотрении.