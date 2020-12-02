Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Общество
07 декабря 2020 11:02  [0] Глеб Никитин пока не принял решение об объявлении 31 декабря выходным в Нижегородской области
07 декабря 2020 10:54  [56] Университет Лобачевского и Intel создадут первый в России центр компетенций oneAPI
07 декабря 2020 10:49  [39] Глава Минздрава рекомендует ограничить передвижение между российскими регионами из-за пандемии
07 декабря 2020 10:33  [55] Граффитистов Арзамаса наградили за роспить школьного стадиона
07 декабря 2020 10:21  [69] Массовые нарушения выявлены в девяти детсадах Сормова
07 декабря 2020 09:55  [138] Давид Мелик-Гусейнов спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса
07 декабря 2020 09:31  [116] "Рождественский базар" откроется на Нижегородской ярмарке 17 декабря
07 декабря 2020 09:25  [94] Морозная неделя ожидает нижегородцев с 7 по 13 декабря
06 декабря 2020 12:03  [1969] Известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах
06 декабря 2020 10:36  [305] Пять нижегородцев стали победителями и призерами конкурса "Доброволец России-2020"
Общество

Массовые нарушения выявлены в девяти детсадах Сормова

07 декабря 2020 10:21  [69] Общество

Массовые нарушения выявлены в девяти детсадах Сормовского района Нижнего Новгорода, сообщает прокуратура.

В ноябре текущего года в детских садах района прошла проверка, которая выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в дошкольном образовательном учреждении на ул. Энгельса. При приготовлении еды для детей использовалась немаркированная посуда, готовили пищу из продуктов с немаркированными сроками годности. Кроме того, также выявлены были нарушения в материально-техническом обеспечении: на полу и стенах группы, туалетной комнате имелись трещины, что не позволяет проводить надлежащую дезинфекцию.

Аналогичные нарушения были выявлены ещё в восьми детских садах Сормова.

В отношении заведующих детских садов возбуждены дела об административных правонарушениях, им грозит наказание в виде предупреждения, либо штрафа от 15 до 25 тыс. рублей.

Также внесено девять представлений об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. В настоящее время требования надзорного ведомства находятся на рассмотрении.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Пастарама
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph